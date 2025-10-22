https://sputnik-georgia.ru/20251022/na-rodine-khvanchkary-sobrali-rekordnyy-urozhay-vinograda-295473487.html
На родине "Хванчкары" собрали рекордный урожай винограда
На родине "Хванчкары" собрали рекордный урожай винограда
Большая часть переработанного в Рача винограда – сорта "Александроули" и "Муджуретули" 22.10.2025
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Рекордный урожай винограда (3 тысячи тонн) собран в высокогорном регионе Грузии – Рача, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" Рача. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". Большая часть переработанного в Рача винограда – сорта "Александроули" и "Муджуретули". Урожай сдали более 1,4 тысячи фермеров, которые заработали 23,5 миллиона лари. В процессе приема и переработки винограда участвовало 60 винных заводов. Субсидирование ртвели в Рача По решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действовали субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм. Для получения субсидии винная компания обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда этих сортов. По данным на 20 октября, в целом в Грузии переработано 326,4 тысячи тонн винограда, из которых 320 тысяч тонн – в Кахети, 3 тысячи тонн – в Рача, а оставшийся объем – в разных винодельческих регионах Грузии. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
"В этом году в Рача переработано рекордное количество винограда, что почти на 80% больше урожая прошлого года. В этом году виноград в Рача отличился исключительным качеством, что дает основания говорить о том, что рачинское вино урожая 2025 года будет исключительным и высококачественным", – заявил Мехузла.
Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались именно эти сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следили за доставляемым виноградом, а на въездах в регион были установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов.
