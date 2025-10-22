Полиция задержала до 20 митингующих в центре Тбилиси
22:36 22.10.2025 (обновлено: 23:09 22.10.2025)
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании до 20 участников митинга, проходящего 22 октября на проспекте Руставели перед зданием парламента за нарушение новых правил о проведении акций протеста.
По данным ведомства, до 20 демонстрантов, непосредственно участвовавших в попытке незаконного перекрытия дороги, были задержаны в административном порядке, а девушка, забравшаяся в полицейскую машину, – в уголовном.
"Сегодня, примерно с 20:00, несколько участников митинга, собравшихся на проспекте Руставели, предприняли попытку незаконного перекрытия дороги. Несмотря на то, что представители патрульной полиции неоднократно предупреждали протестующих не совершать противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать проезжую часть, участники митинга не вняли призыву сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, около 20 участников митинга, непосредственно участвовавших в попытке незаконного перекрытия дороги, были административно задержаны", — говорится в сообщении МВД.
Что касается молодой женщины, которая, как отмечают в ведомстве, не подчинившись законному требованию сотрудников правоохранительных органов, забралась в патрульную машину и "оскорбила сотрудников правоохранительных органов, их достоинство и форму, а также общественность", она задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает хулиганство.
"МВД в очередной раз призывает участников акции воздержаться от искусственного и незаконного перекрытия дороги и совершения уголовных правонарушений, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.
Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым ужесточены правила проведения митингов.
Так, согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток.
Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.