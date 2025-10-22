https://sputnik-georgia.ru/20251022/politsiya-zaderzhala-do-20-mitinguyuschikh-v-tsentre-tbilisi-295491344.html

Полиция задержала до 20 митингующих в центре Тбилиси

Полиция задержала до 20 митингующих в центре Тбилиси

22.10.2025

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании до 20 участников митинга, проходящего 22 октября на проспекте Руставели перед зданием парламента за нарушение новых правил о проведении акций протеста.По данным ведомства, до 20 демонстрантов, непосредственно участвовавших в попытке незаконного перекрытия дороги, были задержаны в административном порядке, а девушка, забравшаяся в полицейскую машину, – в уголовном.Что касается молодой женщины, которая, как отмечают в ведомстве, не подчинившись законному требованию сотрудников правоохранительных органов, забралась в патрульную машину и "оскорбила сотрудников правоохранительных органов, их достоинство и форму, а также общественность", она задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает хулиганство. Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым ужесточены правила проведения митингов. Так, согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

