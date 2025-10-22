Премьеры Армении и Азербайджана выступили на форуме Шелкового пути в Тбилиси
16:17 22.10.2025 (обновлено: 16:33 22.10.2025)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaФорум Шелкового пути в Тбилиси
Экономические проекты превратят Южный Кавказ в самый привлекательный маршрут в направлении Востока и Запада, было отмечено на форуме
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Тбилисский Форум Шелкового пути является важной площадкой для экономического развития Кавказского региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии форума.
Пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути стартовал в грузинской столице 22 октября. Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии. В нем принимают участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнеса и международных организаций – более 2,3 тысячи делегатов из более чем 70 стран.
Премьер-министры Армении и Азербайджана выступили с приветственными речами на открытии мероприятия.
"В наш регион вернулся мир, и теперь нам остается лишь одно – увеличить грузооборот, развить энергетические и электронные сети, повысить уровень благосостояния и развития, что еще больше укрепит Южный Кавказ", – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на форуме.
На открытии проходящего в Тбилиси Форума Шелкового пути премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о важности экономических проектов и мира в Кавказском регионе.
По его словам, укрепление отношений между тремя странами будет способствовать укреплению экономических связей.
Пашинян отметил, что все три страны – Грузия, Армения и Азербайджан – обладают потенциалом для повышения уровня благополучия своих народов.
"Важно, чтобы эти отношения в нашем регионе трансформировались в институциональное достижение. Транспортные связи принесут общую выгоду и доход всем трем странам. Результатом этого станет экономический рост, еще большее фискальное влияние, увеличение доходов госбюджета, более эффективное управление государственными финансами и развитие общества. Наши страны понимают, что это в интересах всех", – заявил Пашинян.
Как отметил премьер Армении, экономические проекты превратят Южный Кавказ в самый привлекательный маршрут в направлении Востока и Запада, что будет означать рост и развитие инфраструктуры на территориях этих стран.
"Мирный диалог между Арменией и Азербайджаном – проект, который нормализует добрососедские отношения и превратит Южный Кавказ в самый привлекательный маршрут в направлении Восток-Запад, что означает рост и развитие инфраструктуры на территории этих стран. Это те отношения, которые мы, Грузия, Армения и Азербайджан, должны развивать и использовать, чтобы в нашем регионе всегда царила стабильность", – отметил Пашинян.
Также Пашинян заявил о важности развития региональных и международных транспортных и коммуникационных возможностей. По его словам, проекты транспортных маршрутов в регионе не являются конкурирующими, эти маршруты будут дополнять друг друга и еще больше увеличивать потенциал Южного Кавказа.
"Для нас важно развивать региональные и международные транспортно-коммуникационные возможности не только через Армению, Иран, Азербайджан, Турцию и Грузию, но и посредством открытия границ. С радостью подтверждаю, что в этом направлении мы достигли значительных успехов", – сказал Пашинян.
Выступление премьера Азербайджана
В свою очередь, выступая на открытии Форума, премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что обсуждения, проведенные и принятые в рамках мероприятия, значительно продвинут исторический Шелковый путь и создадут больше возможностей для регионального сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и транзитной сферах.
"За прошедшие годы этот форум превратился в авторитетную международную площадку для обмена идеями по региональным и глобальным вопросам. Последние события, происходящие в мире, и особенно вызовы, которые становятся предметом нашего обсуждения в сферах экономического сотрудничества и транспорта, подчеркивают важность этого форума", – заявил Асадов.
Как отметил премьер Азербайджана, на протяжении веков Грузия и Азербайджан развивались на этом историческом Шелковом пути, соединяя Запад с Востоком и играя роль моста, соединяющего Европу с Азией, способствуя торговле, развитию экономических связей, укреплению программ культурного и гуманитарного обмена.
По словам Асадова, сегодня Азербайджан и Грузия играют ведущую роль в развитии этих направлений.
"Многолетнее дружеское и стратегическое партнерство между нашими странами стало одним из ключевых факторов стабильности и мира в регионе. Сегодня наши страны – надежные партнеры не только в политической сфере, но и в экономическом, энергетическом и транспортном сотрудничестве", – подчеркнул премьер-министр Азербайджана.
Как отметил Асадов, транспортное и транзитное направление традиционно является одним из приоритетов повестки дня. Этот сектор обладает большим потенциалом, будет расти торговля, увеличатся инвестиции и откроются новые экономические возможности, отметил он.
По словам премьер-министра Азербайджана, в прошлом году грузооборот по автомагистрали Баку-Тбилиси-Карс увеличился с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, а второй этап этого развития начался с Международного морского порта в Баку, который соединяет основные железнодорожные и сухопутные пути.
Как отметил Асадов, все эти аспекты являются частью Среднего коридора, который зарекомендовал себя как надежный маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой.
По его словам, Азербайджан и Грузия играют важную роль в развитии этого стратегического коридора.
"Наши страны входят в число важнейших участников и игроков Среднего коридора, учитывая их географическое положение и современную транспортную инфраструктуру. Объединяя усилия, мы постоянно и целенаправленно предпринимаем шаги по развитию инфраструктуры на этом маршруте, упрощению процедур пересечения границ и расширению транзитных возможностей", – заявил премьер Азербайджана.
В своей речи премьер Азербайджана особо подчеркнул важность совместных проектов и стратегического сотрудничества между соседними странами.
"Сотрудничество в энергосфере между Арменией, Грузией и Азербайджаном не только принесет экономическую выгоду нашим странам, но и поможет нам достичь совместных стратегических целей и обеспечить развитие. Основа этого сотрудничества – предпосылка для таких важных международных проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и трубопровод "Шахдениз", – сказал он.
Также, по его словам, Азербайджан и Грузия являются надежными партнерами в обеспечении возобновляемых источников энергии в контексте транспортировки энергоносителей по Каспийскому и Черному морям.
"Многостороннее сотрудничество укрепляет региональную стабильность, взаимное доверие и долгосрочное партнерство. Мы уверены в реализации новых инициатив в сферах транспорта, логистики и транзита. В результате наши совместные усилия в ближайшие годы усилят и еще больше разовьют нашу геополитическую стабильность и значимость. Мы готовы к построению открытых и взаимовыгодных механизмов сотрудничества", – заявил глава правительства Азербайджана.
Программа форума
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года. В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступают известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ.
Мероприятие стартовало 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступил премьер-министр Грузии. Сегодня же состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум.
23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи.