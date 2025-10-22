https://sputnik-georgia.ru/20251022/premery-gruzii-i-armenii-v-tbilisi-obsudili-voprosy-torgovo-ekonomicheskie-sotrudnichestva-295476825.html

Премьеры Грузии и Армении в Тбилиси обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Арменией обсудили премьер-министры двух стран на встрече в Тбилиси в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути". Форум Шелкового пути проходит в Тбилиси в пятый раз. В мероприятии принимают участие около 2 тысяч делегатов. Форум, который продлится два два дня, является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности. "Накануне "Пятого Тбилисского форума Шелкового пути" у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", – написал Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. По его словам, встреча еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами. Как отметил Пашинян, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры. "В Тбилиси у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Мы обсудили стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры, а также перспективы регионального сотрудничества. Я высоко ценю наш активный политический диалог и дружбу", – заявил Пашинян. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года. Программа форума В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ. Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум. 23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

