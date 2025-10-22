https://sputnik-georgia.ru/20251022/premery-gruzii-i-armenii-v-tbilisi-obsudili-voprosy-torgovo-ekonomicheskie-sotrudnichestva-295476825.html
Премьеры Грузии и Армении в Тбилиси обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Премьеры Грузии и Армении в Тбилиси обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Sputnik Грузия
Главы правительств Армении и Грузии обсудили стратегическое партнерство между странами, а также развитие взаимодействия в сферах торговли, инфраструктуры и... 22.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-22T10:50+0400
2025-10-22T10:50+0400
2025-10-22T11:28+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
никол пашинян
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/16/295476620_0:70:1440:880_1920x0_80_0_0_204ed5436304cdf8eab910ab8db03591.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Арменией обсудили премьер-министры двух стран на встрече в Тбилиси в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути". Форум Шелкового пути проходит в Тбилиси в пятый раз. В мероприятии принимают участие около 2 тысяч делегатов. Форум, который продлится два два дня, является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности. "Накануне "Пятого Тбилисского форума Шелкового пути" у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", – написал Ираклий Кобахидзе в социальной сети X. По его словам, встреча еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами. Как отметил Пашинян, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры. "В Тбилиси у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Мы обсудили стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры, а также перспективы регионального сотрудничества. Я высоко ценю наш активный политический диалог и дружбу", – заявил Пашинян. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года. Программа форума В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ. Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум. 23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/16/295476620_87:0:1354:950_1920x0_80_0_0_8fb1393d20edb5def61a3d1940d41a1d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, никол пашинян, армения
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, никол пашинян, армения
Премьеры Грузии и Армении в Тбилиси обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
10:50 22.10.2025 (обновлено: 11:28 22.10.2025)
Главы правительств Армении и Грузии обсудили стратегическое партнерство между странами, а также развитие взаимодействия в сферах торговли, инфраструктуры и культуры
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Арменией обсудили премьер-министры двух стран на встрече в Тбилиси в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути".
Форум Шелкового пути проходит в Тбилиси в пятый раз. В мероприятии принимают участие около 2 тысяч делегатов. Форум, который продлится два два дня, является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности.
"Накануне "Пятого Тбилисского форума Шелкового пути" у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", – написал Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
По его словам, встреча еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами.
Как отметил Пашинян, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры.
"В Тбилиси у меня состоялась продуктивная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Мы обсудили стратегическое партнерство Армении и Грузии в сферах торговли, инфраструктуры и культуры, а также перспективы регионального сотрудничества. Я высоко ценю наш активный политический диалог и дружбу", – заявил Пашинян.
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года.
В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ.
Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум.
23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи.