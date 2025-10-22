https://sputnik-georgia.ru/20251022/top-5-importiruemykh-v-gruziyu-iz-rossii-tovarov-295499510.html

Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров

За 9 месяцев 2025 года товарооборот между Грузией и Россией составил $1,9 млрд, что на 3,5% больше показателей прошлого года.

За 9 месяцев 2025 года товарооборот между Грузией и Россией составил $1,9 млрд, что на 3,5% больше показателей прошлого года. ▪️Чем торгуют страны – в инфографике Sputnik Грузия.

