Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров
За 9 месяцев 2025 года товарооборот между Грузией и Россией составил $1,9 млрд, что на 3,5% больше показателей прошлого года. ▪️Чем торгуют страны – в... 22.10.2025, Sputnik Грузия
За 9 месяцев 2025 года товарооборот между Грузией и Россией составил $1,9 млрд, что на 3,5% больше показателей прошлого года. ▪️Чем торгуют страны – в инфографике Sputnik Грузия.
14:05 22.10.2025 (обновлено: 15:45 23.10.2025)
