Батуми стал обладателем туристического Оскара в седьмой раз
Батуми стал обладателем туристического Оскара в седьмой раз
23.10.2025
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) в седьмой раз ( с 2019 года) стал обладателем престижной награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, в категории всесезонного туристического направления, сообщило правительство Аджарии. Церемония награждения World Travel Awards прошла 23 октября на Сардинии в Италии. Батуми конкурировал за награду с такими городами как Будапешт, Женева, Мюнхен, Осло, Зальцбург, Стокгольм и Таллин. Тамазашвили присутствовал на церемонии вместе с грузинской делегацией. По его словам, туризм — это не только возможность экономического прогресса, но и один из важнейших способов демонстрации культурной идентичности Грузии. "Наша история, традиции и ценности делают нашу страну уникальной. Я уверен, что одновременно с сохранением этих ценностей мы сможем ещё больше укрепить туристический потенциал региона, что положительно отразится на благосостоянии каждой семьи и в целом на возможностях страны", - отметил он. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
