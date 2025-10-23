https://sputnik-georgia.ru/20251023/buling-evropy-pochemu-zapad-zatravil-gruziyu-295504209.html
Буллинг Европы: Почему Запад "затравил" Грузию?
О том, почему некогда "стратегические партнеры" сменили милость на гнев, корреспондент Sputnik Грузия Анна Анастасиади рассказывает в аналитическом блоге.
16:35 23.10.2025 (обновлено: 16:45 23.10.2025)
"Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку" – крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. Именно так можно охарактеризовать отношение Европы к Грузии
О том, почему некогда "стратегические партнеры" сменили милость на гнев, корреспондент Sputnik Грузия Анна Анастасиади рассказывает в аналитическом блоге.