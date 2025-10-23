О том, почему некогда "стратегические партнеры" сменили милость на гнев, корреспондент Sputnik Грузия Анна Анастасиади рассказывает в аналитическом блоге.

"Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку" – крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно... 23.10.2025, Sputnik Грузия

Буллинг Европы: Почему Запад "затравил" Грузию?

© video: Sputnik

"Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку" – крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. Именно так можно охарактеризовать отношение Европы к Грузии