Эксперт о провале оппозиции, "революционной усталости" Грузии и угрозах со стороны ЕС

В интервью Sputnik Грузия аналитик Майя Николеишвили комментирует события 4 октября – день, который, по ее словам, стал точкой обнуления для оппозиции 23.10.2025, Sputnik Грузия

Эксперт отмечает, что "золотая осень" в Грузии давно превратилась в сезон политических потрясений, а прошедшие выборы лишь подтвердили: оппозиционные силы не смогли ни выдвинуть реальных кандидатов, ни предложить избирателям четкую программу. Попытка сыграть на протестных настроениях и ожиданиях перемен закончилась полным провалом – вместо революции страна увидела растерянность и крах авторитета оппозиции.Николеишвили признается, что кадры с митингами напомнили ей 2003 год и вызвали болезненные ассоциации с прошлым режимом. Однако, как отмечает аналитик, "в одну реку дважды не войдешь" – времена изменились, и сценарий цветных революций больше не работает. По ее словам, общество устало от уличной политики и понимает, что каждая "революция" отбросит страну назад минимум на десятилетие.Говоря о позиции Евросоюза, Николеишвили считает, что угрозы приостановки безвизового режима – лишь инструмент давления."Пока там крутятся большие деньги, попытки раскачать ситуацию будут продолжаться, – говорит она. – Но пугать этим грузин больше невозможно. Лучше визы, чем колониализм", – подытожила эксперт.

