Финансовый саммит позволит Грузии стать центром финтеха - премьер
Внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству в развитии финансовых услуг, что позволит Грузии стать центром финансовых технологий, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступая на открытии саммита.
Крупный финансовый саммит с проходит в грузинской столице в рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути". В нем принимают участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора, руководители центральных банков, представители крупных компаний и эксперты, приглашенные из разных стран мира.
"Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству в развитии финансовых услуг, что позволит Грузии стать центром финансовых технологий. Это также будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в страны Среднего коридора, экономическому росту, укреплению и упрощению товарооборота в регионе", — заявил Кобахидзе.
По его словам, правительство Грузии и Национальный банк активно способствуют росту конкуренции в финансовом секторе, расширению доступа к финансовым услугам, внедрению инновационных продуктов и развитию финансовых технологий.
Кроме того, премьер отметил, что внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги.
"Одновременно расширяется доступ к финансам, что способствует дополнительным инвестициям, расширению местного бизнеса и созданию новых рабочих мест", - сказал он.
Главной темой Тбилисского финансового саммита является развитие финансовых технологий будущего, инновационной инфраструктуры региона и Среднего коридора как главного хаба глобальной торговли и цифровых финансов.
Мероприятие, впервые проводимое в рамках "Тбилисского шелкового пути", приветственными речами помимо премьер-министра, открыли спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и президент Национального банка Натия Турнава.
Саммит организован совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Глобальной сетью финансов и технологий (GFTN) Сингапура.
Развитие IT в Грузии
Как заявила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, государство посредством активной политики способствует развитию инноваций и высокотехнологичных направлений. В своем выступлении она акцентировала внимание на успехах грузинского банковского сектора, его полноценном развитии и активной поддержке государства в этом процессе, а также на важности инноваций и высокотехнологичных направлений.
"Государство активно поддерживает надлежащее развитие банковского сектора. В результате нашей работы и участия мы приняли ряд законов, связанных с развитием рынка капитала, открытым банкингом и открытым финансированием, что позволило удвоить объем рынка капитала в 2023 году и сохранить тенденцию к росту", - заявила Квривишвили.
По словам министра, банковский сектор Грузии отличается своими высокотехнологичными решениями не только в регионе, но и во многих странах мира - "законодательная и нормативная база Грузии отличается в регионе современными подходами и обеспечивает баланс между защитой инвесторов и доступом бизнеса к финансированию", - сказала она.
В своем выступлении министр уделила внимание и венчурному фонду 500 Georgia, в котором также участвует государство и размер которого составляет 20 миллионов долларов.
В рамках данного фонда уже профинансировано 59 высокотехнологичных стартапов, а также в рамках четырех новых международных акселерационных программ, таких как Plug & Play, Founders Institute, 500, Startup Bootcamp, планируется ежегодно переподготавливать 160 стартапов.
"Благодаря нашему выгодному специальному налоговому режиму в сфере информационных технологий около 180 международных компаний уже пользуются 5% налогом на прибыль и подоходный налог. С последними законодательными изменениями инновационные стартапы, получив соответствующий статус, не будут платить подоходный налог в течение трех лет", — отметила Квривишвили.
Министр экономики также подчеркнула важность реализуемого проекта по созданию технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси.
"Это будет крупнейший технологический центр в регионе с интерактивным музеем науки, технопарком, центром искусственного интеллекта, центром креативных технологий TUMO и офисными помещениями, специально предназначенными для международных IT-компаний", — сказала Квривишвили.
Грузия на мировой финансовой карте
Выступая на открытии саммита глава Нацбанка Грузии Натия Турнава заявила, что появление Грузии на мировой финансовой карте неслучайно. По ее словам, в последние годы страна добилась впечатляющего экономического роста, сохранила финансовую стабильность на фоне глобальных вызовов и создала благоприятную инвестиционную среду".
"В Грузии сложилась и поддерживается стабильная макроэкономическая среда с почти двузначным экономическим ростом, что в сочетании с относительно низкой инфляцией выгодно отличает нашу страну даже от более развитых экономик", — отметила Натия Турнава.
По словам президента Наубанка, банковская система Грузии устойчива к глобальным вызовам, отличается высокой капитализацией, прибыльностью и высоким качеством активов.
"Неудивительно, что на протяжении многих лет финансовая индустрия Грузии занимает лидирующие позиции по привлечению прямых иностранных инвестиций по сравнению с другими секторами. Как региональные, так и глобальные инвесторы проявляют растущий интерес к инвестициям в финансовый сектор Грузии. В результате на грузинский рынок уже выходит ряд новых групп", — отметила Турнава.
Форум Шелкового пути
Пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути стартовал в грузинской столице 22 октября. Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии.
В нем принимают участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнеса и международных организаций – более 2,3 тысячи делегатов из более чем 70 стран. Мероприятие является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности.
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года.