Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251023/finansovyy-sammit-pozvolit-gruzii-stat-tsentrom-fintekha---premer-295507097.html
Финансовый саммит позволит Грузии стать центром финтеха - премьер
Финансовый саммит позволит Грузии стать центром финтеха - премьер
Sputnik Грузия
Внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги, заявил премьер 23.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-23T17:56+0400
2025-10-23T17:56+0400
экономика
грузия
новости
мариам квривишвили
натия турнава
ираклий кобахидзе
тбилисский форум шелкового пути
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295506542_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_e8cab65daae567d763f2832384368f5d.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству в развитии финансовых услуг, что позволит Грузии стать центром финансовых технологий, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступая на открытии саммита. Крупный финансовый саммит с проходит в грузинской столице в рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути". В нем принимают участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора, руководители центральных банков, представители крупных компаний и эксперты, приглашенные из разных стран мира. По его словам, правительство Грузии и Национальный банк активно способствуют росту конкуренции в финансовом секторе, расширению доступа к финансовым услугам, внедрению инновационных продуктов и развитию финансовых технологий. Кроме того, премьер отметил, что внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги. Главной темой Тбилисского финансового саммита является развитие финансовых технологий будущего, инновационной инфраструктуры региона и Среднего коридора как главного хаба глобальной торговли и цифровых финансов. Мероприятие, впервые проводимое в рамках "Тбилисского шелкового пути", приветственными речами помимо премьер-министра, открыли спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и президент Национального банка Натия Турнава. Саммит организован совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Глобальной сетью финансов и технологий (GFTN) Сингапура. Развитие IT в Грузии Как заявила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, государство посредством активной политики способствует развитию инноваций и высокотехнологичных направлений. В своем выступлении она акцентировала внимание на успехах грузинского банковского сектора, его полноценном развитии и активной поддержке государства в этом процессе, а также на важности инноваций и высокотехнологичных направлений. "Государство активно поддерживает надлежащее развитие банковского сектора. В результате нашей работы и участия мы приняли ряд законов, связанных с развитием рынка капитала, открытым банкингом и открытым финансированием, что позволило удвоить объем рынка капитала в 2023 году и сохранить тенденцию к росту", - заявила Квривишвили. По словам министра, банковский сектор Грузии отличается своими высокотехнологичными решениями не только в регионе, но и во многих странах мира - "законодательная и нормативная база Грузии отличается в регионе современными подходами и обеспечивает баланс между защитой инвесторов и доступом бизнеса к финансированию", - сказала она. В своем выступлении министр уделила внимание и венчурному фонду 500 Georgia, в котором также участвует государство и размер которого составляет 20 миллионов долларов. В рамках данного фонда уже профинансировано 59 высокотехнологичных стартапов, а также в рамках четырех новых международных акселерационных программ, таких как Plug &amp; Play, Founders Institute, 500, Startup Bootcamp, планируется ежегодно переподготавливать 160 стартапов. Министр экономики также подчеркнула важность реализуемого проекта по созданию технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси. "Это будет крупнейший технологический центр в регионе с интерактивным музеем науки, технопарком, центром искусственного интеллекта, центром креативных технологий TUMO и офисными помещениями, специально предназначенными для международных IT-компаний", — сказала Квривишвили. Грузия на мировой финансовой карте Выступая на открытии саммита глава Нацбанка Грузии Натия Турнава заявила, что появление Грузии на мировой финансовой карте неслучайно. По ее словам, в последние годы страна добилась впечатляющего экономического роста, сохранила финансовую стабильность на фоне глобальных вызовов и создала благоприятную инвестиционную среду". "В Грузии сложилась и поддерживается стабильная макроэкономическая среда с почти двузначным экономическим ростом, что в сочетании с относительно низкой инфляцией выгодно отличает нашу страну даже от более развитых экономик", — отметила Натия Турнава. По словам президента Наубанка, банковская система Грузии устойчива к глобальным вызовам, отличается высокой капитализацией, прибыльностью и высоким качеством активов. "Неудивительно, что на протяжении многих лет финансовая индустрия Грузии занимает лидирующие позиции по привлечению прямых иностранных инвестиций по сравнению с другими секторами. Как региональные, так и глобальные инвесторы проявляют растущий интерес к инвестициям в финансовый сектор Грузии. В результате на грузинский рынок уже выходит ряд новых групп", — отметила Турнава. Форум Шелкового путиПятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути стартовал в грузинской столице 22 октября. Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии. В нем принимают участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнеса и международных организаций – более 2,3 тысячи делегатов из более чем 70 стран. Мероприятие является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности. "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295506542_42:0:1862:1365_1920x0_80_0_0_c3271dea5504916d4846b86e17724e2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, натия турнава, ираклий кобахидзе, тбилисский форум шелкового пути
экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, натия турнава, ираклий кобахидзе, тбилисский форум шелкового пути

Финансовый саммит позволит Грузии стать центром финтеха - премьер

17:56 23.10.2025
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2025
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству в развитии финансовых услуг, что позволит Грузии стать центром финансовых технологий, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступая на открытии саммита.
Крупный финансовый саммит с проходит в грузинской столице в рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути". В нем принимают участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора, руководители центральных банков, представители крупных компаний и эксперты, приглашенные из разных стран мира.
"Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству в развитии финансовых услуг, что позволит Грузии стать центром финансовых технологий. Это также будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в страны Среднего коридора, экономическому росту, укреплению и упрощению товарооборота в регионе", — заявил Кобахидзе.
По его словам, правительство Грузии и Национальный банк активно способствуют росту конкуренции в финансовом секторе, расширению доступа к финансовым услугам, внедрению инновационных продуктов и развитию финансовых технологий.
Кроме того, премьер отметил, что внедрение цифровых услуг и технологических инноваций в финансовом секторе обеспечивает потребителям современные, быстрые и безопасные услуги.
"Одновременно расширяется доступ к финансам, что способствует дополнительным инвестициям, расширению местного бизнеса и созданию новых рабочих мест", - сказал он.
Главной темой Тбилисского финансового саммита является развитие финансовых технологий будущего, инновационной инфраструктуры региона и Среднего коридора как главного хаба глобальной торговли и цифровых финансов.
Мероприятие, впервые проводимое в рамках "Тбилисского шелкового пути", приветственными речами помимо премьер-министра, открыли спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и президент Национального банка Натия Турнава.
Саммит организован совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Глобальной сетью финансов и технологий (GFTN) Сингапура.

Развитие IT в Грузии

Как заявила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, государство посредством активной политики способствует развитию инноваций и высокотехнологичных направлений. В своем выступлении она акцентировала внимание на успехах грузинского банковского сектора, его полноценном развитии и активной поддержке государства в этом процессе, а также на важности инноваций и высокотехнологичных направлений.
"Государство активно поддерживает надлежащее развитие банковского сектора. В результате нашей работы и участия мы приняли ряд законов, связанных с развитием рынка капитала, открытым банкингом и открытым финансированием, что позволило удвоить объем рынка капитала в 2023 году и сохранить тенденцию к росту", - заявила Квривишвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentМариам Квривишвили
Мариам Квривишвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2025
Мариам Квривишвили
© Сourtesy of Georgian Government
По словам министра, банковский сектор Грузии отличается своими высокотехнологичными решениями не только в регионе, но и во многих странах мира - "законодательная и нормативная база Грузии отличается в регионе современными подходами и обеспечивает баланс между защитой инвесторов и доступом бизнеса к финансированию", - сказала она.
В своем выступлении министр уделила внимание и венчурному фонду 500 Georgia, в котором также участвует государство и размер которого составляет 20 миллионов долларов.
В рамках данного фонда уже профинансировано 59 высокотехнологичных стартапов, а также в рамках четырех новых международных акселерационных программ, таких как Plug & Play, Founders Institute, 500, Startup Bootcamp, планируется ежегодно переподготавливать 160 стартапов.
"Благодаря нашему выгодному специальному налоговому режиму в сфере информационных технологий около 180 международных компаний уже пользуются 5% налогом на прибыль и подоходный налог. С последними законодательными изменениями инновационные стартапы, получив соответствующий статус, не будут платить подоходный налог в течение трех лет", — отметила Квривишвили.
Министр экономики также подчеркнула важность реализуемого проекта по созданию технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси.
"Это будет крупнейший технологический центр в регионе с интерактивным музеем науки, технопарком, центром искусственного интеллекта, центром креативных технологий TUMO и офисными помещениями, специально предназначенными для международных IT-компаний", — сказала Квривишвили.

Грузия на мировой финансовой карте

Выступая на открытии саммита глава Нацбанка Грузии Натия Турнава заявила, что появление Грузии на мировой финансовой карте неслучайно. По ее словам, в последние годы страна добилась впечатляющего экономического роста, сохранила финансовую стабильность на фоне глобальных вызовов и создала благоприятную инвестиционную среду".
"В Грузии сложилась и поддерживается стабильная макроэкономическая среда с почти двузначным экономическим ростом, что в сочетании с относительно низкой инфляцией выгодно отличает нашу страну даже от более развитых экономик", — отметила Натия Турнава.
© Сourtesy of Georgian GovernmentНатия Турнава
Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2025
Натия Турнава
© Сourtesy of Georgian Government
По словам президента Наубанка, банковская система Грузии устойчива к глобальным вызовам, отличается высокой капитализацией, прибыльностью и высоким качеством активов.
"Неудивительно, что на протяжении многих лет финансовая индустрия Грузии занимает лидирующие позиции по привлечению прямых иностранных инвестиций по сравнению с другими секторами. Как региональные, так и глобальные инвесторы проявляют растущий интерес к инвестициям в финансовый сектор Грузии. В результате на грузинский рынок уже выходит ряд новых групп", — отметила Турнава.

Форум Шелкового пути

Пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути стартовал в грузинской столице 22 октября. Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии.
В нем принимают участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнеса и международных организаций – более 2,3 тысячи делегатов из более чем 70 стран. Мероприятие является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности.
"Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса.
Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.
Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0