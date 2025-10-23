Группа грузинских специалистов отправляется в Израиль на обучение по программе MASHAV

https://sputnik-georgia.ru/20251023/gruppa-gruzinskikh-spetsialistov-otpravlyaetsya-v-izrail-na-obuchenie-po-programme-mashav-295500244.html
23.10.2025
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Очередная группа грузинских специалистов в ближайшее время отправится в Израиль для участия в учебных курсах, организованных в рамках программы MASHAV – Агентства международного сотрудничества и развития Израиля, сообщили в посольстве Израиля. Обучение будет проходить по направлениям "Развитие и организация травматической системы" и "Безопасность и общество". Участники смогут получить ценные знания и практический опыт от ведущих израильских экспертов, что позволит им углубить профессиональные компетенции и применить полученные навыки на благо развития соответствующих сфер в Грузии. Перед отъездом участников принял посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя, отметивший, что для него является большой честью поддерживать столь важное и результативное сотрудничество. Он пожелал грузинской группе успешного обучения и незабываемого пребывания в Израиле. На встрече также присутствовал координатор центра MASHAV в Грузии Георгий Жгенти. С момента запуска программы более 2 тысяч грузинских специалистов прошли обучение в Израиле по линии MASHAV. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
