Грузия доведет переговоры с китайским инвестором до конца – Кобахидзе о порте Анаклия

23.10.2025
2025-10-23T22:40+0400
2025-10-23T22:40+0400
2025-10-23T23:11+0400
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Переговоры с китайско-сингапурским консорциумом по проекту строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия будут доведены до конца, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По словам премьера, министр экономики и Министерство экономики очень активно работают над проектом строительства порта Анаклия. "Мы хотим получить максимальную выгоду для нашей страны, бюджета нашей страны, экономики нашей страны. В таких условиях переговоры требуют времени, хотя это нужно, необходимо, однако в конечном итоге все закончится так, как должно", – отметил он. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
22:40 23.10.2025 (обновлено: 23:11 23.10.2025)
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Переговоры с китайско-сингапурским консорциумом по проекту строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия будут доведены до конца, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
"В конечном счете, главное, что, несмотря на это, реализация проекта не задерживается, продолжаются работы по углублению дна и установке волнорезов, что делается нашими ресурсами. Эти работы продолжаются. Конечно, мы доведем переговоры до конца", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, министр экономики и Министерство экономики очень активно работают над проектом строительства порта Анаклия.
"Мы хотим получить максимальную выгоду для нашей страны, бюджета нашей страны, экономики нашей страны. В таких условиях переговоры требуют времени, хотя это нужно, необходимо, однако в конечном итоге все закончится так, как должно", – отметил он.
Строительство порта Анаклия
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.