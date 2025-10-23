https://sputnik-georgia.ru/20251023/gruziya-dovedet-peregovory-s-kitayskim-investorom-do-kontsa--kobakhidze-o-porte-anakliya-295511946.html

Грузия доведет переговоры с китайским инвестором до конца – Кобахидзе о порте Анаклия

Министерство экономики очень активно работает над проектом строительства порта Анаклия, заявил премьер 23.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Переговоры с китайско-сингапурским консорциумом по проекту строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия будут доведены до конца, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По словам премьера, министр экономики и Министерство экономики очень активно работают над проектом строительства порта Анаклия. "Мы хотим получить максимальную выгоду для нашей страны, бюджета нашей страны, экономики нашей страны. В таких условиях переговоры требуют времени, хотя это нужно, необходимо, однако в конечном итоге все закончится так, как должно", – отметил он. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

