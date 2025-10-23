https://sputnik-georgia.ru/20251023/kuda-gruziya-prodaet-avtomobili-yanvar-sentyabr-2025-295460781.html

Куда Грузия продает автомобили, январь-сентябрь 2025

Куда Грузия продает автомобили, январь-сентябрь 2025

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), Тбилиси активно наращивает экспорт автомобилей в страны Центральной Азии, тогда как за... 23.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-23T14:31+0400

2025-10-23T14:31+0400

2025-10-23T14:31+0400

грузия

новости

экономика

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/15/295460607_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_8c26daabd11502951c9a7674e333cdea.png

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), Тбилиси активно наращивает экспорт автомобилей в страны Центральной Азии, тогда как за январь-сентябрь 2025 года объем грузопотока в Азербайджан сократился на 24%.Особо следует отметить колоссальный рост экспорта в Таджикистан – на 396%, и в Узбекистан – на 562%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, инфографика, инфографика