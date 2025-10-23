https://sputnik-georgia.ru/20251023/kuda-gruziya-prodaet-avtomobili-yanvar-sentyabr-2025-295460781.html
Куда Грузия продает автомобили, январь-сентябрь 2025
2025-10-23T14:31+0400
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), Тбилиси активно наращивает экспорт автомобилей в страны Центральной Азии, тогда как за январь-сентябрь 2025 года объем грузопотока в Азербайджан сократился на 24%.Особо следует отметить колоссальный рост экспорта в Таджикистан – на 396%, и в Узбекистан – на 562%.
