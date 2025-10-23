https://sputnik-georgia.ru/20251023/kurs-lari-na-chetverg--27105-gel-295489046.html
Курс лари на четверг – 2,7105 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 октября в размере 2,7105 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
