Кутаисский суд признал мужчину виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый систематически насиловал несовершеннолетнюю дочь, применяя насилие и пользуясь ее возрастом и беспомощностью потерпевшей. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 23 августа 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "Изнасиловании, совершенном в отношении несовершеннолетнего члена семьи". В качестве меры пресечения было избрано лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

