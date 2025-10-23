https://sputnik-georgia.ru/20251023/kutaisskiy-sud-priznal-muzhchinu-vinovnym-v-iznasilovanii-svoey-nesovershennoletney-docheri-295510617.html
Кутаисский суд признал мужчину виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый систематически насиловал несовершеннолетнюю дочь, применяя насилие и пользуясь ее возрастом и беспомощностью потерпевшей. Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 23 августа 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "Изнасиловании, совершенном в отношении несовершеннолетнего члена семьи". В качестве меры пресечения было избрано лишение свободы.
20:52 23.10.2025 (обновлено: 21:37 23.10.2025)
В качестве меры пресечения судом было избрано лишение свободы
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Кутаисский городской суд полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый систематически насиловал несовершеннолетнюю дочь, применяя насилие и пользуясь ее возрастом и беспомощностью потерпевшей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 23 августа 2025 года. Ему было предъявлено обвинение в "Изнасиловании, совершенном в отношении несовершеннолетнего члена семьи". В качестве меры пресечения было избрано лишение свободы.