https://sputnik-georgia.ru/20251023/mvd-gruzii-preseklo-sluchay-mezhdunarodnogo-narkotrafika---izyato-250-kg-geroina-295509916.html
МВД Грузии пресекло случай международного наркотрафика – изъято 250 кг героина
МВД Грузии пресекло случай международного наркотрафика – изъято 250 кг героина
Sputnik Грузия
Сотрудники МВД в ходе детального досмотра груза уже в Батуми изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2 907 упаковок влажных салфеток 23.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-23T19:55+0400
2025-10-23T19:55+0400
2025-10-23T20:19+0400
грузия
происшествия
новости
батуми
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114763_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56f9c04c5109248f5c34f1b34482aff4.jpg
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Полиция изъяла 250 килограммов наркотического средства – героин, стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 80 миллионов лари, заявили на брифинге в МВД. Двое граждан Грузии, ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками, задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, а также за их незаконный ввоз в Грузию и незаконный вывоз из Грузии. Наказание за данное преступление – до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Сотрудники МВД в ходе детального досмотра груза уже в Батуми изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2 907 упаковок влажных салфеток. В результате дополнительных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу, в доме одного из обвиняемых также были изъяты 2 упаковки героина. Продолжаются комплексные мероприятия по выявлению лиц, причастных к наркопреступлениям, и привлечению их к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c002c140276247b80aa6bbeb51c10f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, батуми, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, батуми, мвд грузии, наркопреступления в грузии
МВД Грузии пресекло случай международного наркотрафика – изъято 250 кг героина
19:55 23.10.2025 (обновлено: 20:19 23.10.2025)
Сотрудники МВД в ходе детального досмотра груза уже в Батуми изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2 907 упаковок влажных салфеток
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Полиция изъяла 250 килограммов наркотического средства – героин, стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 80 миллионов лари, заявили на брифинге в МВД.
Двое граждан Грузии, ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками, задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, а также за их незаконный ввоз в Грузию и незаконный вывоз из Грузии.
Наказание за данное преступление – до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Грузовик, который, согласно таможенной документации, был загружен "влажными салфетками", въехал в Грузию из соседней страны через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница).
Сотрудники МВД в ходе детального досмотра груза уже в Батуми изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2 907 упаковок влажных салфеток.
В результате дополнительных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу, в доме одного из обвиняемых также были изъяты 2 упаковки героина.
Продолжаются комплексные мероприятия по выявлению лиц, причастных к наркопреступлениям, и привлечению их к уголовной ответственности.