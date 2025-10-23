https://sputnik-georgia.ru/20251023/mvd-gruzii-preseklo-sluchay-mezhdunarodnogo-narkotrafika---izyato-250-kg-geroina-295509916.html

МВД Грузии пресекло случай международного наркотрафика – изъято 250 кг героина

МВД Грузии пресекло случай международного наркотрафика – изъято 250 кг героина

23.10.2025

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Полиция изъяла 250 килограммов наркотического средства – героин, стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 80 миллионов лари, заявили на брифинге в МВД. Двое граждан Грузии, ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками, задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, а также за их незаконный ввоз в Грузию и незаконный вывоз из Грузии. Наказание за данное преступление – до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Сотрудники МВД в ходе детального досмотра груза уже в Батуми изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2 907 упаковок влажных салфеток. В результате дополнительных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу, в доме одного из обвиняемых также были изъяты 2 упаковки героина. Продолжаются комплексные мероприятия по выявлению лиц, причастных к наркопреступлениям, и привлечению их к уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

