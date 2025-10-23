https://sputnik-georgia.ru/20251023/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-sentyabr-295487704.html

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за сентябрь

Объем рынка увеличился на 25,1% и составил до 310 миллионов долларов 23.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-23T10:51+0400

2025-10-23T10:51+0400

2025-10-23T11:20+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486553_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_79d8c8c0156617e6643246192826fa17.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в сентябре 2025 года вырос на 14,9% по сравнению с сентябрем 2024 года – продано 4,1 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 25,1% и составил до 310 миллионов долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 17,1%, а старых квартир – на 8,3%. В новостройках в столице Грузии в сентябре средневзвешенная цена квартир выросла на 24% рядом с центром, на 5,6% – в центре, а в спальных районах – на 13,5%, примерно до 1 169 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 10,6% в спальных районах, в центре – на 10,3%, а рядом с центром – на 5,2%, до 1 238 долларов за квадратный метр. Также, согласно данным компании, в третьем квартале 2025 года количество сделок с жилыми квартирами в Тбилиси составило 10 655 единиц, увеличившись на 4,8% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года. Объем рынка увеличился на 17,1%, до 827 млн ​​долларов. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил до 2,8 млрд долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

