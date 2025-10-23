https://sputnik-georgia.ru/20251023/surovaya-gruzinskaya-politika-khotel-klyuchi-ot-dvortsa-a-poluchil-kameru-v-tyurme-295494644.html

Суровая грузинская политика: хотел ключи от дворца, а получил камеру в тюрьме

Суровая грузинская политика: хотел ключи от дворца, а получил камеру в тюрьме

Sputnik Грузия

Оппозиционный политик Муртаз Зоделава внезапно обрел всемирную известность - именно он 4 октября призвал протестующих пойти и забрать “ключи от дворца... 23.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-23T12:23+0400

2025-10-23T12:23+0400

2025-10-23T12:23+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

акции

акции протеста

единое национальное движение

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295493701_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82d668e719bfb5eafc8d57e2c6a66e71.jpg

Что натолкнуло его на эту идею – непонятно, тем более что у президента Грузии сегодня только представительские полномочия, реальных рычагов власти у него нет. Попытка штурма дворца с треском провалилась – сопротивление спецназу и погром в центре Тбилиси отпугнули тех сторонников оппозиции, которые выступают за мирные формы протеста.В то же время, после разгона активистов у президентского дворца, Зоделава призывал продолжить сопротивление. "Мы должны бороться до конца, и все вместе мы добьемся победы. Мы не собираемся сдаваться и отступать", - заявил Зоделава, являющийся членом "Единого нацдвижения", а в прошлом занимавший пост генерального прокурора Грузии.Но буквально через несколько часов он был задержан полицией вместе с другими политиками, подстрекавшими людей к оказанию сопротивления представителям власти. Теперь ему и другим членам группы, организовавшей протесты 4 октября, грозит до 9 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.К тому же Зоделава совсем недавно вышел под залог в 25 тысяч лари - в сентябре он был задержан за препятствование правосудию, когда пытался спрятать телефон лидера “Нацдвижения” Левана Хабеишвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, акции протеста, единое национальное движение, происшествия, видео