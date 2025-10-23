Грузия
Суровая грузинская политика: хотел ключи от дворца, а получил камеру в тюрьме
Суровая грузинская политика: хотел ключи от дворца, а получил камеру в тюрьме
Оппозиционный политик Муртаз Зоделава внезапно обрел всемирную известность - именно он 4 октября призвал протестующих пойти и забрать “ключи от дворца президента”.
Что натолкнуло его на эту идею – непонятно, тем более что у президента Грузии сегодня только представительские полномочия, реальных рычагов власти у него нет. Попытка штурма дворца с треском провалилась – сопротивление спецназу и погром в центре Тбилиси отпугнули тех сторонников оппозиции, которые выступают за мирные формы протеста.

В то же время, после разгона активистов у президентского дворца, Зоделава призывал продолжить сопротивление. "Мы должны бороться до конца, и все вместе мы добьемся победы. Мы не собираемся сдаваться и отступать", - заявил Зоделава, являющийся членом "Единого нацдвижения", а в прошлом занимавший пост генерального прокурора Грузии.

Но буквально через несколько часов он был задержан полицией вместе с другими политиками, подстрекавшими людей к оказанию сопротивления представителям власти. Теперь ему и другим членам группы, организовавшей протесты 4 октября, грозит до 9 лет лишения свободы за попытку государственного переворота.

К тому же Зоделава совсем недавно вышел под залог в 25 тысяч лари - в сентябре он был задержан за препятствование правосудию, когда пытался спрятать телефон лидера “Нацдвижения” Левана Хабеишвили.
