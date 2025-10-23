https://sputnik-georgia.ru/20251023/vse-o-migratsionnykh-tsentrakh-v-gruzii-dlya-prosyaschikh-ubezhischa-inostrantsev-295334342.html

Все о миграционных центрах в Грузии для просящих убежища иностранцев

Все о миграционных центрах в Грузии для просящих убежища иностранцев

Sputnik Грузия

Решение о размещении в центре принимается в течение 24 часов 23.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-23T09:01+0400

2025-10-23T09:01+0400

2025-10-23T09:01+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24028/94/240289486_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_992f2fd34f8fc42dc12b2091df684240.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. МВД Грузии установило новые правила размещения в специальных центрах для просящих убежища в Грузии иностранцев и лиц без гражданства. Центры – это места бесплатного проживания для лиц, которые в установленный законодательством Грузии срок обратились за убежищем в стране. Чтобы попасть в такой центр, проситель убежища должен заполнить заявление, и ему предоставят право находиться в центре, если там будут свободные места и после проверки подтвердится, что у просителя недостаточно финансовых ресурсов и нет имущества на территории Грузии. Решение о размещении в центре принимается в течение 24 часов, и после этого у просителя убежища будет три дня, чтобы добраться до центра и разместиться в нем. Для лиц с ОВЗ или в случае невозможности добраться до места самостоятельно транспортировка обеспечивается властями Грузии.При помещении в центр, лицо, просящее убежища‚ а также его личные вещи‚ будут досмотрены на наличие запрещенных предметов и веществ.В центры нельзя проносить: После проверки просители убежища будут помещены в комнаты с учетом разделения по полу; члены одной семьи будут жить в одной комнате. На время пребывания каждому иностранцу будут выданы сковорода, кастрюля, чайник, тарелки, чашки, ложки, ножи и вилки, а также постельное белье и покрывало, зубные щетки, зубная паста, мыло, шампунь и стиральный порошок. Также иностранцам, размещенным в центре, выдадут набор продуктов: мясные консервы, муку, гречневую крупу, фасоль, рис, макароны, сахар, растительное масло, чай и соль. Изолировать просителя убежища могут лишь в случае агрессивного поведения, угрозы другим лицам и инфекционного заболевания. Правила центра Проживающим в центре разрешается покидать его в период с 07:00 до 23:00‚ уведомив сотрудников центра в случае более позднего возвращения.Проживающие в центре будут обязаны соблюдать личную гигиену, убирать свою кровать и комнату. Входить в комнаты других просителей убежища без приглашения запрещено. Кроме того, в центре будет запрещено пользоваться телевизором и радио и шуметь в период с 23:00 до 07:00. Также проживающим в центре иностранцам будет запрещено оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра; передача детей на попечение другому просителю убежища допускается только при заключении письменного соглашения.Когда просителя выгонят из центра Иностранец может быть выселен из центра в случае отказа в получении убежища или грубого нарушения правил пребывания. К грубым нарушениям относятся‚ в частности‚ оставление детей без присмотра, драки‚ повреждение имущества центра или поведение‚ которое делает невозможным совместное проживание. В случае получения статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты, иностранцу предоставят один месяц, чтобы найти жилье в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество