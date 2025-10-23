https://sputnik-georgia.ru/20251023/vse-o-migratsionnykh-tsentrakh-v-gruzii-dlya-prosyaschikh-ubezhischa-inostrantsev-295334342.html
Все о миграционных центрах в Грузии для просящих убежища иностранцев
23.10.2025
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. МВД Грузии установило новые правила размещения в специальных центрах для просящих убежища в Грузии иностранцев и лиц без гражданства.
Центры – это места бесплатного проживания для лиц, которые в установленный законодательством Грузии срок обратились за убежищем в стране.
Чтобы попасть в такой центр, проситель убежища должен заполнить заявление, и ему предоставят право находиться в центре, если там будут свободные места и после проверки подтвердится, что у просителя недостаточно финансовых ресурсов и нет имущества на территории Грузии.
Решение о размещении в центре принимается в течение 24 часов, и после этого у просителя убежища будет три дня, чтобы добраться до центра и разместиться в нем. Для лиц с ОВЗ или в случае невозможности добраться до места самостоятельно транспортировка обеспечивается властями Грузии.
При помещении в центр, лицо, просящее убежища‚ а также его личные вещи‚ будут досмотрены на наличие запрещенных предметов и веществ.
В центры нельзя проносить:
запрещенные для гражданского оборота предметы, вещи и вещества;
огнестрельное и холодное оружие, за исключением кухонной утвари;
химикаты, ядовитые и огнеопасные вещества;
боеприпасы и опасные бритвы;
взрывчатые устройства и взрывчатые вещества;
наркотики, психоактивные и психотропные вещества;
электрические или газовые приборы для отопления.
После проверки просители убежища будут помещены в комнаты с учетом разделения по полу; члены одной семьи будут жить в одной комнате.
На время пребывания каждому иностранцу будут выданы сковорода, кастрюля, чайник, тарелки, чашки, ложки, ножи и вилки, а также постельное белье и покрывало, зубные щетки, зубная паста, мыло, шампунь и стиральный порошок.
Также иностранцам, размещенным в центре, выдадут набор продуктов: мясные консервы, муку, гречневую крупу, фасоль, рис, макароны, сахар, растительное масло, чай и соль.
Изолировать просителя убежища могут лишь в случае агрессивного поведения, угрозы другим лицам и инфекционного заболевания.
Проживающим в центре разрешается покидать его в период с 07:00 до 23:00‚ уведомив сотрудников центра в случае более позднего возвращения.
Проживающие в центре будут обязаны соблюдать личную гигиену, убирать свою кровать и комнату. Входить в комнаты других просителей убежища без приглашения запрещено.
Кроме того, в центре будет запрещено пользоваться телевизором и радио и шуметь в период с 23:00 до 07:00.
Также проживающим в центре иностранцам будет запрещено оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра; передача детей на попечение другому просителю убежища допускается только при заключении письменного соглашения.
Когда просителя выгонят из центра
Иностранец может быть выселен из центра в случае отказа в получении убежища или грубого нарушения правил пребывания.
К грубым нарушениям относятся‚ в частности‚ оставление детей без присмотра, драки‚ повреждение имущества центра или поведение‚ которое делает невозможным совместное проживание.
В случае получения статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты, иностранцу предоставят один месяц, чтобы найти жилье в Грузии.