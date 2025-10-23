https://sputnik-georgia.ru/20251023/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-gotovitsya-k-matcham-s-moldovoy-295488043.html
Женская сборная Грузии по футболу готовится к матчам с Молдовой
Женская сборная Грузии по футболу готовится к матчам с Молдовой
Первый матч состоится 24 октября в 19:00 на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси 23.10.2025
Женская сборная Грузии по футболу готовится к матчам с Молдовой
11:52 23.10.2025 (обновлено: 11:53 23.10.2025)
Первый матч состоится 24 октября в 19:00 на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Женская национальная сборная Грузии по футболу в октябре проведет два товарищеских матча против сборной Молдовы, сообщили в Федерации футбола.
Первый матч состоится
24 октября в 19:00 на стадионе имени Давида Петриашвили, а вторая встреча – 27 октября. Игра пройдет на стадионе Михаила Месхи-2. Начало в 18:00.
Сборная Грузии начала подготовку к товарищеским матчам в составе 24 игроков на стадионе "Баса" Технического центра Федерации футбола Грузии.
Вратарь: Татия Габуния ("Ланчхути"), Светлана Габелая ("Нике-Лусо", Тбилиси), Теона Сухашвили ("Нике-Лусо", Тбилиси), Эка Табагари ("Элита", Тбилиси).
Защита: Гванца Кадагишвили ("Нике-Лусо", Тбилиси), Мариам Каландадзе ("Панатинаикос", Греция), Софико Нарсия ("Нике-Лусо", Тбилиси), Саломе Гасвиани ("Нике-Лусо", Тбилиси), Тамар Татуашвили ("Нике-Лусо", Тбилиси), Нино Чхартишвили ("Ланчхути"), Элене Энджибадзе ("Нике-Лусо", Тбилиси), Ани Акобидзе ("Нике-Лусо", Тбилиси)
Полузащита/атака: Нино Пасикашвили ("Квартали", Тбилиси), Ана Чеминава ("Хапоэль Тель-Авив", Израиль), Натия Данелия ("Нике-Лусо", Тбилиси), Майко Бебиа ("Юксековаспор", Турция), Кесо Метонидзе (Рача", Амбролаури), Тинатин Амбалия ("Спарта" Прага, Чехия), Ирина Хабурзания (Нике-Лусо", Тбилиси), Лизи Мцкерашвили (Нике-Лусо, Тбилиси), Натиа Джоджуа ("Нике-Лусо", Тбилиси), Этер Сулашвили ("Ланчхути"), Теона Бакрадзе ("Нике-Лусо", Тбилиси), Нино Бухрикидзе ("Нике-Лусо", Тбилиси).