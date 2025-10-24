https://sputnik-georgia.ru/20251024/-oppozitsiya-nadeyalas-chto-siloviki-pereydut-na-ikh-storonu--ekspert-295525492.html

Оппозиция надеялась, что силовики перейдут на их сторону – эксперт

Оппозиция надеялась, что силовики перейдут на их сторону – эксперт

24.10.2025

По ее словам, у многих наблюдателей возникло ощущение, что оппозиция готовит нечто большее, чем просто участие в избирательном процессе."Казалось, они с кем-то договариваются, надеются на поддержку извне или изнутри", – отметила эксперт.Она напомнила, что подобные попытки обращения к армии и силовым структурам уже случались в годы правления Михаила Саакашвили, когда оппозиция пыталась склонить их на свою сторону. Однако на этот раз, по словам Николеишвили, таких ожиданий не было – государственные институты остались лояльны закону и не поддались на давление.Аналитик призналась, что момент, когда сторонники оппозиции двинулись к президентскому дворцу, стал для нее личным потрясением. "Я смотрела кадры и испытала настоящий шок – это напомнило 2003 год, те тревожные времена, когда страна жила в страхе и неопределенности", – сказала Николеишвили.По ее словам, первые минуты создавали ощущение, что в стране может повториться сценарий прошлого, но вскоре стало ясно – "ничего не произошло", а планы оппозиции рухнули."Это был момент, когда все стало очевидно: попытка провалилась, и вместе с ней рухнул их авторитет", – подчеркнула политолог.Николеишвили считает, что этот эпизод окончательно показал – времена, когда силовые методы могли изменить политическую реальность, остались в прошлом."Кто-то их красиво обманул обещаниями, – добавила она. – И это, пожалуй, стало символом всей ситуации".

