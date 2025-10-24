Влюбленные скелеты и семейный портрет кенгуру: самые смешные фото недели

Пешеходы возле знаменитой скульптуры большой панды на внешней стене торгового центра Chengdu International Finance Square в Китае.
Мария Борисова выполняет упражнение с булавами в финале международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок Сильнейших-2025".
Рабочие закрепляют фигурки скелетов на надувной камере перед регатой "Гигантская тыква" в США.
Кенгуру во время утреннего кормления в зоопарке Таронга в Сиднее.
Смешно одетый человек везет жёлтый чемодан по Лондону.
Полиция разгоняет демонстрантов в Бродвью, штат Иллинойс.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает здание Дорланд-Хаус в Лондоне после расследования по делу о COVID.
Макет коровы под зонтом во время лёгкого дождя в Мадриде.
Посетитель тестирует массажного робота на отраслевом саммите по гуманоидным роботам в Китае.
Собака в костюме с надписью "Будка для поцелуев" во время мероприятия по сбору лакомств для собак в Лансинге, штат Мичиган, США.
Протестующий в костюме Статуи Свободы в метро.
Защитники Oklahoma City и Thunder Houston Rockets во время баскетбольного матча НБА.
