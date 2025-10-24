Грузия
Влюбленные скелеты и семейный портрет кенгуру: самые смешные фото недели
Влюбленные скелеты и семейный портрет кенгуру: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T11:45+0400
2025-10-24T11:58+0400
Влюбленные скелеты и семейный портрет кенгуру: самые смешные фото недели

11:45 24.10.2025 (обновлено: 11:58 24.10.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
Пешеходы возле знаменитой скульптуры большой панды на внешней стене торгового центра Chengdu International Finance Square в Китае.

Пешеходы возле знаменитой скульптуры большой панды на внешней стене торгового центра Chengdu International Finance Square в Китае.

Мария Борисова выполняет упражнение с булавами в финале международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок Сильнейших-2025".

Мария Борисова выполняет упражнение с булавами в финале международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок Сильнейших-2025".

Рабочие закрепляют фигурки скелетов на надувной камере перед регатой "Гигантская тыква" в США.

Рабочие закрепляют фигурки скелетов на надувной камере перед регатой "Гигантская тыква" в США.

Кенгуру во время утреннего кормления в зоопарке Таронга в Сиднее.

Кенгуру во время утреннего кормления в зоопарке Таронга в Сиднее.

Смешно одетый человек везет жёлтый чемодан по Лондону.

Смешно одетый человек везет жёлтый чемодан по Лондону.

Полиция разгоняет демонстрантов в Бродвью, штат Иллинойс.

Полиция разгоняет демонстрантов в Бродвью, штат Иллинойс.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает здание Дорланд-Хаус в Лондоне после расследования по делу о COVID.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает здание Дорланд-Хаус в Лондоне после расследования по делу о COVID.

Макет коровы под зонтом во время лёгкого дождя в Мадриде.

Макет коровы под зонтом во время лёгкого дождя в Мадриде.

Посетитель тестирует массажного робота на отраслевом саммите по гуманоидным роботам в Китае.

Посетитель тестирует массажного робота на отраслевом саммите по гуманоидным роботам в Китае.

Собака в костюме с надписью "Будка для поцелуев" во время мероприятия по сбору лакомств для собак в Лансинге, штат Мичиган, США.

Собака в костюме с надписью "Будка для поцелуев" во время мероприятия по сбору лакомств для собак в Лансинге, штат Мичиган, США.

Протестующий в костюме Статуи Свободы в метро.

Протестующий в костюме Статуи Свободы в метро.

Защитники Oklahoma City и Thunder Houston Rockets во время баскетбольного матча НБА.

Защитники Oklahoma City и Thunder Houston Rockets во время баскетбольного матча НБА.

