Смешнее просто некуда! Представлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Awards 2025
Автор: Марк Мет-Кон (Великобритания)
Название: Дай пять!
Автор: Кристи Гринтон (Канада)
Название: День плохих волос.
Автор: Андрей Гилёв (Российская Федерация)
Название: Добро пожаловать на курс йоги "Дзен Лемур"!
Автор: Аннет Кирби (Австралия)
Название: Уходите!
Автор: Дэвид Райс (США)
Название: Боже мой, он снова за свое!
Автор: Джессика Эмметт (Сингапур)
Название: Боевые объятия.
Автор: Паула Рустемайер (Германия)
Название: Вперед на танцпол!
Автор: Генри Швинто (Великобритания)
Название: Прятки.
Автор: Джон Спирс (Великобритания)
Название: Трудно быть уткой.
Автор: Вики Джаурон (США)
Название: Игривые детеныши на болоте x 4
Автор: Лилиана Лука (Италия)
Название: Реклама Fonzies.
Автор: Ральф Робинсон (США)
Название: Пингвиний крысолов.
Автор: Валттери Мулкахайнен (Финляндия)
Название: Улыбнитесь, вас фотографируют.
Автор: Ян Шоветт (Канада)
Название: Парик.
Автор: Уоррен Прайс (Великобритания)
Название: Захват головы.
Автор: Беате Аммер (Австралия)
Название: Лягушонок – принц виноградной лозы.
