Смешнее просто некуда! Представлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Awards 2025

Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие снимки невероятных представителей дикой природы, вышедшие в финал конкурса на самый смешной снимок 2025 года 24.10.2025, Sputnik Грузия

Конкурс был основан в 2015 году профессиональными фотографами и страстными защитниками природы Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Они хотели создать веселый и бесплатный для участия фотоконкурс, не похожий ни на один другой, демонстрирующий действительно забавные изображения самой удивительной дикой природы на Земле. Обязательное условие – подлинность снимков, никакой цифровой обработки или вмешательства искусственного интеллекта.

