Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251024/295517118.html
Смешнее просто некуда! Представлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Awards 2025
Смешнее просто некуда! Представлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Awards 2025
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие снимки невероятных представителей дикой природы, вышедшие в финал конкурса на самый смешной снимок 2025 года 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T16:11+0400
2025-10-24T16:27+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
культура
фотоконкурс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295517300_0:0:2963:1666_1920x0_80_0_0_fdc549ce3c7207a6626515d576bedeef.jpg
Конкурс был основан в 2015 году профессиональными фотографами и страстными защитниками природы Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Они хотели создать веселый и бесплатный для участия фотоконкурс, не похожий ни на один другой, демонстрирующий действительно забавные изображения самой удивительной дикой природы на Земле. Обязательное условие – подлинность снимков, никакой цифровой обработки или вмешательства искусственного интеллекта.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295517300_22:0:2655:1975_1920x0_80_0_0_23b2112efb40ff5e481b77e8df028232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, культура, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, культура, фотоконкурс

Смешнее просто некуда! Представлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Awards 2025

16:11 24.10.2025 (обновлено: 16:27 24.10.2025)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие снимки невероятных представителей дикой природы, вышедшие в финал конкурса на самый смешной снимок 2025 года
Конкурс был основан в 2015 году профессиональными фотографами и страстными защитниками природы Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом.
Они хотели создать веселый и бесплатный для участия фотоконкурс, не похожий ни на один другой, демонстрирующий действительно забавные изображения самой удивительной дикой природы на Земле. Обязательное условие – подлинность снимков, никакой цифровой обработки или вмешательства искусственного интеллекта.
© photo : Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Марк Мет-Кон (Великобритания)

Название: Дай пять!

Автор: Марк Мет-Кон (Великобритания)Название: Дай пять! - Sputnik Грузия
1/16
© photo : Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Марк Мет-Кон (Великобритания)

Название: Дай пять!

© photo : Christy Grinton/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Кристи Гринтон (Канада)

Название: День плохих волос.

Автор: Кристи Гринтон (Канада)Название: День плохих волос. - Sputnik Грузия
2/16
© photo : Christy Grinton/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Кристи Гринтон (Канада)

Название: День плохих волос.

© photo : Andrey Giljov/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Андрей Гилёв (Российская Федерация)

Название: Добро пожаловать на курс йоги "Дзен Лемур"!

Автор: Андрей Гилёв (Российская Федерация)Название: Добро пожаловать на курс йоги &quot;Дзен Лемур&quot;! - Sputnik Грузия
3/16
© photo : Andrey Giljov/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Андрей Гилёв (Российская Федерация)

Название: Добро пожаловать на курс йоги "Дзен Лемур"!

© photo : Annette Kirby/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Аннет Кирби (Австралия)

Название: Уходите!

Автор: Аннет Кирби (Австралия)Название: Уходите! - Sputnik Грузия
4/16
© photo : Annette Kirby/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Аннет Кирби (Австралия)

Название: Уходите!

© photo : David Rice/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Дэвид Райс (США)

Название: Боже мой, он снова за свое!

Автор: Дэвид Райс (США)Название: Боже мой, он снова за свое! - Sputnik Грузия
5/16
© photo : David Rice/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Дэвид Райс (США)

Название: Боже мой, он снова за свое!

© photo : Jessica Emmett/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Джессика Эмметт (Сингапур)

Название: Боевые объятия.

Автор: Джессика Эмметт (Сингапур)Название: Боевые объятия. - Sputnik Грузия
6/16
© photo : Jessica Emmett/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Джессика Эмметт (Сингапур)

Название: Боевые объятия.

© photo : Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Паула Рустемайер (Германия)

Название: Вперед на танцпол!

Автор: Паула Рустемайер (Германия)Название: Вперед на танцпол! - Sputnik Грузия
7/16
© photo : Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Паула Рустемайер (Германия)

Название: Вперед на танцпол!

© photo : Henry Szwinto/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Генри Швинто (Великобритания)

Название: Прятки.

Автор: Генри Швинто (Великобритания)Название: Прятки. - Sputnik Грузия
8/16
© photo : Henry Szwinto/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Генри Швинто (Великобритания)

Название: Прятки.

© photo : John Speirs/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Джон Спирс (Великобритания)

Название: Трудно быть уткой.

Автор: Джон Спирс (Великобритания)Название: Трудно быть уткой. - Sputnik Грузия
9/16
© photo : John Speirs/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Джон Спирс (Великобритания)

Название: Трудно быть уткой.

© photo : Vicki Jauron/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Вики Джаурон (США)

Название: Игривые детеныши на болоте x 4

Автор: Вики Джаурон (США)Название: Игривые детеныши на болоте x 4 - Sputnik Грузия
10/16
© photo : Vicki Jauron/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Вики Джаурон (США)

Название: Игривые детеныши на болоте x 4

© photo : Liliana Luca/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Лилиана Лука (Италия)

Название: Реклама Fonzies.

Автор: Лилиана Лука (Италия)Название: Реклама Fonzies. - Sputnik Грузия
11/16
© photo : Liliana Luca/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Лилиана Лука (Италия)

Название: Реклама Fonzies.

© photo : Ralph Robinson/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Ральф Робинсон (США)

Название: Пингвиний крысолов.

Автор: Ральф Робинсон (США)Название: Пингвиний крысолов. - Sputnik Грузия
12/16
© photo : Ralph Robinson/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Ральф Робинсон (США)

Название: Пингвиний крысолов.

© photo : Valtteri Mulkahainen/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Валттери Мулкахайнен (Финляндия)

Название: Улыбнитесь, вас фотографируют.

Автор: Валттери Мулкахайнен (Финляндия)Название: Улыбнитесь, вас фотографируют. - Sputnik Грузия
13/16
© photo : Valtteri Mulkahainen/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Валттери Мулкахайнен (Финляндия)

Название: Улыбнитесь, вас фотографируют.

© photo : Yann Chauvette/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Ян Шоветт (Канада)

Название: Парик.

Автор: Ян Шоветт (Канада)Название: Парик. - Sputnik Грузия
14/16
© photo : Yann Chauvette/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Ян Шоветт (Канада)

Название: Парик.

© photo : Warren Price/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Уоррен Прайс (Великобритания)

Название: Захват головы.

Автор: Уоррен Прайс (Великобритания)Название: Захват головы. - Sputnik Грузия
15/16
© photo : Warren Price/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Уоррен Прайс (Великобритания)

Название: Захват головы.

© photo : Beate Ammer/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Беате Аммер (Австралия)

Название: Лягушонок – принц виноградной лозы.

Автор: Беате Аммер (Австралия)Название: Лягушонок – принц виноградной лозы. - Sputnik Грузия
16/16
© photo : Beate Ammer/Nikon Comedy Wildlife Awards

Автор: Беате Аммер (Австралия)

Название: Лягушонок – принц виноградной лозы.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0