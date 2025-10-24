https://sputnik-georgia.ru/20251024/295522492.html
Лавров: Запад фактически сплотился против России
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что большинство стран ЕС и НАТО консолидировались для нанесения России стратегического поражения, ведя войну против нее руками киевского режима, сообщает РИА Новости.Видеообращение министра показали на церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов. В выступлении он напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой и Великой Отечественных войнах, а также 80-летия создания ООН.По словам дипломата, невозможно переоценить значимость этих событий для всего послевоенного миропорядка. "Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , – сказал Лавров.Глава МИД обратил внимание, что Россия является одним из постоянных членов Совета безопасности ООН, крупнейшей евразийской державой и в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.Страна продолжает работать над формированием более справедливого мироустройства, который должен опираться на принципы Устава ООН, а также учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира.Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял о том, что в НАТО и ЕС запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.Запад оправдывает свои агрессивные шаги, а также непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к российским границам русофобскими измышлениями. По словам Шойгу, целью коллективного Запада является нанесение стратегического поражения России. Для этого вводятся экономические санкции, западные спецслужбы проводят широкомасштабную подрывную работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
