Арабские миллиарды для Грузии: на каких условиях договорились стороны?
Арабские миллиарды для Грузии: на каких условиях договорились стороны?
Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании 24.10.2025, Sputnik Грузия
19:10 24.10.2025 (обновлено: 19:44 24.10.2025)
Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио, сообщило Минэкономики Грузии.
Подписи под документом поставили глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и основатель и управляющий директор Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар в рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути".
Таким образом, государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
"Подписанием соглашения в полном соответствии с государственными интересами мы получили беспрецедентные инвестиции большого объема, и одновременно государство стало партнером проекта, что обеспечивает высокую экономическую выгоду и рост доходов бюджета нашей страны", – говорится в сообщении.
Государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.