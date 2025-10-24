https://sputnik-georgia.ru/20251024/arabskie-milliardy-dlya-gruzii-na-kakikh-usloviyakh-dogovorilis-storony-295526281.html

Арабские миллиарды для Грузии: на каких условиях договорились стороны?

Арабские миллиарды для Грузии: на каких условиях договорились стороны?

Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании 24.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио, сообщило Минэкономики Грузии. Подписи под документом поставили глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и основатель и управляющий директор Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар в рамках пятого по счету "Тбилисского форума Шелкового пути". Таким образом, государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

