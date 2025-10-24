Грузия
Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала трех иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном выращивании каннабиса и легализации незаконных доходов, сообщили в ведомстве. В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали каннабис. На вырученные от продажи наркотиков средства задержанные приобрели девять автомобилей и дорогостоящее оборудование на сумму более 200 тысяч лари и использовали их для легализации незаконных доходов. Все трое были задержаны на основании решения суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается в целях установления причастных к преступлению лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура

22:26 24.10.2025 (обновлено: 22:37 24.10.2025)
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала трех иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном выращивании каннабиса и легализации незаконных доходов, сообщили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали каннабис.
На вырученные от продажи наркотиков средства задержанные приобрели девять автомобилей и дорогостоящее оборудование на сумму более 200 тысяч лари и использовали их для легализации незаконных доходов.

В результате обыска, проведенного в жилом доме, обнаружено и изъято наркосодержащее растение каннабис в особо крупном размере – 9 кг, а также до 900 г высушенной марихуаны и 900 г сырой марихуаны. Также изъяты транспортные средства и техника.

Все трое были задержаны на основании решения суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается в целях установления причастных к преступлению лиц.
