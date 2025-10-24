https://sputnik-georgia.ru/20251024/inostrantsy-v-tbilisi-vyraschivali-v-teplitse-kannabis---geprokuratura-295527012.html
Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура
Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура
24.10.2025
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала трех иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном выращивании каннабиса и легализации незаконных доходов, сообщили в ведомстве. В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали каннабис. На вырученные от продажи наркотиков средства задержанные приобрели девять автомобилей и дорогостоящее оборудование на сумму более 200 тысяч лари и использовали их для легализации незаконных доходов. Все трое были задержаны на основании решения суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается в целях установления причастных к преступлению лиц.
22:26 24.10.2025 (обновлено: 22:37 24.10.2025)
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала трех иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном выращивании каннабиса и легализации незаконных доходов, сообщили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали каннабис.
На вырученные от продажи наркотиков средства задержанные приобрели девять автомобилей и дорогостоящее оборудование на сумму более 200 тысяч лари и использовали их для легализации незаконных доходов.
В результате обыска, проведенного в жилом доме, обнаружено и изъято наркосодержащее растение каннабис в особо крупном размере – 9 кг, а также до 900 г высушенной марихуаны и 900 г сырой марихуаны. Также изъяты транспортные средства и техника.
Все трое были задержаны на основании решения суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается в целях установления причастных к преступлению лиц.