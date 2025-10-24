https://sputnik-georgia.ru/20251024/inostrantsy-v-tbilisi-vyraschivali-v-teplitse-kannabis---geprokuratura-295527012.html

Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура

Иностранцы в Тбилиси выращивали в теплице каннабис - Гепрокуратура

Sputnik Грузия

В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали... 24.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-24T22:26+0400

2025-10-24T22:26+0400

2025-10-24T22:37+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23423/72/234237210_0:284:2631:1764_1920x0_80_0_0_e0ad86a6f39fe4ded3b5b607838bf876.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала трех иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном выращивании каннабиса и легализации незаконных доходов, сообщили в ведомстве. В ходе расследования установлено, что в апреле 2024 года члены преступной группы арендовали жилой дом в Тбилиси, оборудовали теплицу, где посадили и выращивали каннабис. На вырученные от продажи наркотиков средства задержанные приобрели девять автомобилей и дорогостоящее оборудование на сумму более 200 тысяч лари и использовали их для легализации незаконных доходов. Все трое были задержаны на основании решения суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По ходатайству прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается в целях установления причастных к преступлению лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, наркопреступления в грузии