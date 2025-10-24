Курс лари на пятницу – 2,72 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20251024/kurs-lari-dollar-295513190.html
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0095 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 2,72 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0095 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 октября в размере 2,72 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0095 лари по отношению к доллару.