Ограничения на продажу оружия в Грузии: за и против
Ограничения на продажу оружия в Грузии: за и против
Недавние призывы некоторых политиков, в частности лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, снять ограничения на торговлю оружием вызывают опасения экспертов. История самого Джапаридзе подтверждает, что ослабление контроля может приводить к росту преступности и опасным инцидентам.В мае 2024 года Джапаридзе лишился права на ношение оружия после того, как стрелял в воздух возле Минобразования, заявив, что это было для собственной защиты. А в декабре того же года он снова попал под штраф и лишение лицензии на три года, пронеся огнестрельное оружие на акцию протеста.
13:55 24.10.2025 (обновлено: 14:05 24.10.2025)
В Грузии действующий закон "Об оружии" позволяет гражданам покупать, хранить и перевозить как огнестрельное, так и холодное оружие. Но важно помнить: существуют строгие правила, регулирующие получение разрешений на разные виды оружия
Недавние призывы некоторых политиков, в частности лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, снять ограничения на торговлю оружием вызывают опасения экспертов. История самого Джапаридзе подтверждает, что ослабление контроля может приводить к росту преступности и опасным инцидентам.
В мае 2024 года Джапаридзе лишился права на ношение оружия после того, как стрелял в воздух возле Минобразования, заявив, что это было для собственной защиты. А в декабре того же года он снова попал под штраф и лишение лицензии на три года, пронеся огнестрельное оружие на акцию протеста.