Ограничения на продажу оружия в Грузии: за и против

В Грузии действующий закон "Об оружии" позволяет гражданам покупать, хранить и перевозить как огнестрельное, так и холодное оружие. Но важно помнить... 24.10.2025, Sputnik Грузия

Недавние призывы некоторых политиков, в частности лидера партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, снять ограничения на торговлю оружием вызывают опасения экспертов. История самого Джапаридзе подтверждает, что ослабление контроля может приводить к росту преступности и опасным инцидентам.В мае 2024 года Джапаридзе лишился права на ношение оружия после того, как стрелял в воздух возле Минобразования, заявив, что это было для собственной защиты. А в декабре того же года он снова попал под штраф и лишение лицензии на три года, пронеся огнестрельное оружие на акцию протеста.

