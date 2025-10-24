https://sputnik-georgia.ru/20251024/prezident-kavelashvili-naznachil-novogo-sudyu-konstitutsionnogo-suda-gruzii-295512311.html

Президент Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда Грузии

Президент Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда Грузии

Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года 24.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил Георгия Модебадзе судьей Конституционного суда, сообщили в администрации президента. Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года на основании ее собственного заявления указом председателя КС. В соответствии со статьей 60 Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из девяти судей, назначаемых сроком на 10 лет. Трое из них назначаются президентом Грузии, трое избираются парламентом – большинством не менее трех пятых от общего состава, а трое назначаются Верховным судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

