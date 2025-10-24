Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251024/prezident-kavelashvili-naznachil-novogo-sudyu-konstitutsionnogo-suda-gruzii-295512311.html
Президент Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда Грузии
Президент Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда Грузии
Sputnik Грузия
Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T10:52+0400
2025-10-24T10:52+0400
грузия
новости
политика
михаил кавелашвили
ирина имерлишвили
конституционный суд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305700_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_19b00d3bd1c668256f2ed45aefca9fbc.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил Георгия Модебадзе судьей Конституционного суда, сообщили в администрации президента. Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года на основании ее собственного заявления указом председателя КС. В соответствии со статьей 60 Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из девяти судей, назначаемых сроком на 10 лет. Трое из них назначаются президентом Грузии, трое избираются парламентом – большинством не менее трех пятых от общего состава, а трое назначаются Верховным судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305700_216:0:1512:972_1920x0_80_0_0_17cdb2c455a7f2329665394792daf647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, ирина имерлишвили, конституционный суд грузии
грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, ирина имерлишвили, конституционный суд грузии

Президент Кавелашвили назначил нового судью Конституционного суда Грузии

10:52 24.10.2025
© photo: Sputnik / StringerКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил Георгия Модебадзе судьей Конституционного суда, сообщили в администрации президента.
Полномочия судьи Конституционного суда Ирины Имерлишвили, назначенной президентом Грузии в 2016 году, были досрочно прекращены с 20 октября 2025 года на основании ее собственного заявления указом председателя КС.

"Георгий Модебадзе имеет многолетний опыт работы в судебной системе, он также занимал должность первого заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии", – говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 60 Конституции Грузии, Конституционный суд состоит из девяти судей, назначаемых сроком на 10 лет. Трое из них назначаются президентом Грузии, трое избираются парламентом – большинством не менее трех пятых от общего состава, а трое назначаются Верховным судом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0