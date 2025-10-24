https://sputnik-georgia.ru/20251024/red-wings-svyazhet-batumi-s-krasnodarom-295521217.html
Red Wings свяжет Батуми с Краснодаром
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении, доступном в магазине приложений RuStore 24.10.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23678/73/236787302_0:0:3160:1777_1920x0_80_0_0_1edfca55e8950a7c0c7a4024260c2e47.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы Краснодар-Батуми с 29 октября текущего года, говорится в сообщении авиаперевозчика. Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. "Новый маршрут позволит пассажирам добраться из Краснодара до Батуми всего за час. Это удобнее, чем путешествовать с пересадкой в аэропорту центральной части России или на автомобиле", – говорится в сообщении.Как отметили в компании, новый маршрут позволит расширить возможности пассажиров для удобных туристических поездок. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании и в мобильном приложении, доступном в магазине приложений RuStore. В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Азимут, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
