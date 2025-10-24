https://sputnik-georgia.ru/20251024/rekordnyy-urozhay-vinograda-za-poslednie-30-let--kak-prokhodit-rtveli-v-gruzii-295512858.html
Рекордный урожай винограда за последние 30 лет – как проходит ртвели в Грузии?
По информации ведомства, в Кахети по данным на 23 октября переработано до 323 тысяч тонн винограда 24.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии к этому времени переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. В настоящее время виноград активно собирают в кахетинском муниципалитете Сагареджо. Ртвели проходит и в другом важном регионе виноградарства – Лечхуми. В муниципалитете Цагери население беспрепятственно сдает виноград винодельческим предприятиям. Винзаводы приняли до 112 тонн винограда. По прогнозу, в этом году урожай в Цагери составит около 1,4 тысячи тонн. Ртвели завершился в высокогорном регионе Грузии – Рача, где собрали рекордный урожай винограда – 3 тысячи тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии к этому времени переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет, сообщили в Национальном агентстве вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача.
На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране.
По информации ведомства, в Кахети по данным на 23 октября переработано до 323 тысяч тонн винограда, из которого до 170 тысяч тонн – сорт "ркацители", до 134 тысяч тонн – "саперави", а остальная часть – виноград различных сортов.
В настоящее время виноград активно собирают в кахетинском муниципалитете Сагареджо.
Ртвели проходит и в другом важном регионе виноградарства – Лечхуми. В муниципалитете Цагери население беспрепятственно сдает виноград винодельческим предприятиям. Винзаводы приняли до 112 тонн винограда. По прогнозу, в этом году урожай в Цагери составит около 1,4 тысячи тонн.
Ртвели завершился в высокогорном регионе Грузии – Рача, где собрали рекордный урожай винограда – 3 тысячи тонн.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.