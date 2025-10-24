https://sputnik-georgia.ru/20251024/rossiyskaya-armiya-zanyala-naselennyy-punkt-v-donetske-295521362.html
Российская армия заняла населенный пункт в Донецке
Российская армия заняла населенный пункт в Донецке
24.10.2025
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР, сообщает РИА Новости.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки и посетил один из передовых пунктов управления, где выслушал доклады штаба о текущей обстановке."Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", – отметили в Минобороны.Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, как повышают уровень мобильности тактических групп. Их оснащают мотоциклами, квадроциклами и багги. Более того, на месте самостоятельно собираются самоходные транспортеры для переднего края. Используются и наземные роботы."В завершение работы министр обороны России вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", – говорится в сообщении.
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik.
Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР, сообщает
РИА Новости.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки и посетил один из передовых пунктов управления, где выслушал доклады штаба о текущей обстановке.
"Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", – отметили в Минобороны.
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, как повышают уровень мобильности тактических групп. Их оснащают мотоциклами, квадроциклами и багги. Более того, на месте самостоятельно собираются самоходные транспортеры для переднего края. Используются и наземные роботы.
"В завершение работы министр обороны России вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", – говорится в сообщении.