Российская армия заняла населенный пункт в Донецке

Российская армия заняла населенный пункт в Донецке

24.10.2025

2025-10-24T16:24+0400

2025-10-24T16:24+0400

2025-10-24T16:24+0400

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР, сообщает РИА Новости.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки и посетил один из передовых пунктов управления, где выслушал доклады штаба о текущей обстановке."Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка", – отметили в Минобороны.Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру, как повышают уровень мобильности тактических групп. Их оснащают мотоциклами, квадроциклами и багги. Более того, на месте самостоятельно собираются самоходные транспортеры для переднего края. Используются и наземные роботы."В завершение работы министр обороны России вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

