Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251024/stoit-li-gruzii-pereyti-na-chetyrekhdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-278142338.html
Стоит ли Грузии перейти на четырехдневную рабочую неделю?
Стоит ли Грузии перейти на четырехдневную рабочую неделю?
Sputnik Грузия
24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T16:49+0400
2025-10-30T17:11+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24174/22/241742269_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0aa706971e8487538877d321494fe2bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24174/22/241742269_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_67dcccc1a0fbb0d888833e5260957f90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Стоит ли Грузии перейти на четырехдневную рабочую неделю?

16:49 24.10.2025 (обновлено: 17:11 30.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerБизнес-центр на улице Бесика в центре Тбилиси, где действует визовый центр России в Грузии
Бизнес-центр на улице Бесика в центре Тбилиси, где действует визовый центр России в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов110
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0