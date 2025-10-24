https://sputnik-georgia.ru/20251024/tbilisi-gotovitsya-vernut-tramvay-chto-izvestno-o-proekte-i-srokakh-stroitelstva-295497262.html
Тбилиси готовится вернуть трамвай: что известно о проекте и сроках строительства
Тбилиси готовится вернуть трамвай: что известно о проекте и сроках строительства
Sputnik Грузия
В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T21:17+0400
2025-10-24T21:17+0400
2025-10-24T21:17+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262844723_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_8ed32037ee9a553053a063d5940ebc96.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания объявила тендер на проектирование и строительство новой трамвайной линии, которая соединит спальный район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По его словам, проект предусматривает подготовку всей необходимой проектно-сметной документации и проведение строительных и монтажных работ по принципу Design-Build. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". "Цель строительства трамвайной линии – соединить жителей Диди Дигоми с метрополитеном, что сделает передвижение в центр города более быстрым и комфортным", – отметил Каладзе. Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство депо, рассчитанного на обслуживание 10 (+1) трамвайных составов. В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций. Мэр выразил надежду, что в тендере, который завершится в конце декабря, примут участие многие компании. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262844723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9020e30070d7920af460b6a016e5318c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Тбилиси готовится вернуть трамвай: что известно о проекте и сроках строительства
В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания объявила тендер на проектирование и строительство новой трамвайной линии, которая соединит спальный район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, проект предусматривает подготовку всей необходимой проектно-сметной документации и проведение строительных и монтажных работ по принципу Design-Build. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе".
"Цель строительства трамвайной линии – соединить жителей Диди Дигоми с метрополитеном, что сделает передвижение в центр города более быстрым и комфортным", – отметил Каладзе.
Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство депо, рассчитанного на обслуживание 10 (+1) трамвайных составов.
В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций.
Мэр выразил надежду, что в тендере, который завершится в конце декабря, примут участие многие компании. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы.
В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.