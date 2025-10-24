https://sputnik-georgia.ru/20251024/tbilisi-gotovitsya-vernut-tramvay-chto-izvestno-o-proekte-i-srokakh-stroitelstva-295497262.html

Тбилиси готовится вернуть трамвай: что известно о проекте и сроках строительства

В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения 24.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания объявила тендер на проектирование и строительство новой трамвайной линии, которая соединит спальный район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.По его словам, проект предусматривает подготовку всей необходимой проектно-сметной документации и проведение строительных и монтажных работ по принципу Design-Build. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". "Цель строительства трамвайной линии – соединить жителей Диди Дигоми с метрополитеном, что сделает передвижение в центр города более быстрым и комфортным", – отметил Каладзе. Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство депо, рассчитанного на обслуживание 10 (+1) трамвайных составов. В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций. Мэр выразил надежду, что в тендере, который завершится в конце декабря, примут участие многие компании. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

