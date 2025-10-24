https://sputnik-georgia.ru/20251024/uchite-gruzinskiy-iz-lyuboy-tochki-mira-novaya-onlayn-platforma-dlya-diaspory-zapuschena-295521765.html
Учите грузинский из любой точки мира: новая онлайн-платформа для диаспоры запущена
Учите грузинский из любой точки мира: новая онлайн-платформа для диаспоры запущена
Sputnik Грузия
Дистанционное изучение грузинского языка для представителей диаспоры реализуется с 2017 года 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T20:14+0400
2025-10-24T20:14+0400
2025-10-24T20:14+0400
общество
грузия
новости
национальный центр профессионального развития учителей
гиви миканадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663432_0:142:2993:1825_1920x0_80_0_0_84a5c396c45a7d956d788c9f29045670.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министерство образования, науки и молодежи Грузии запустило новую электронную платформу "Грузинский язык для эмигрантов", которая будет способствовать изучению грузинского языка среди детей грузинской диаспоры за рубежом. Платформа, созданная Национальным центром профессионального развития учителей, направлена на сближение диаспоры с Грузией. На сегодняшний день зарегистрировано около 2,4 тысячи учеников из 73 стран и 41 преподаватель. "На платформе размещены разделы для учеников, учителей и образовательных ресурсов. Портал обеспечивает регистрацию желающих для использования образовательных материалов, методическую поддержку преподавателей и информирование заинтересованных лиц", – говорится в сообщении. Занятия проводятся сертифицированными преподавателями, подготовленными Национальным центром профессионального развития учителей. Дистанционное изучение грузинского языка для представителей диаспоры реализуется с 2017 года. Презентация прошла при участии министра образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, который поблагодарил всех участников проекта за сотрудничество и подчеркнул значимость платформы для популяризации грузинского языка и культуры среди детей грузинской диаспоры за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663432_90:0:2757:2000_1920x0_80_0_0_3731b354c4725a090cc2b7cd44ff0e9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, национальный центр профессионального развития учителей, гиви миканадзе
общество, грузия, новости, национальный центр профессионального развития учителей, гиви миканадзе
Учите грузинский из любой точки мира: новая онлайн-платформа для диаспоры запущена
Дистанционное изучение грузинского языка для представителей диаспоры реализуется с 2017 года
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Министерство образования, науки и молодежи Грузии запустило новую электронную платформу "Грузинский язык для эмигрантов", которая будет способствовать изучению грузинского языка среди детей грузинской диаспоры за рубежом.
Платформа
, созданная Национальным центром профессионального развития учителей, направлена на сближение диаспоры с Грузией. На сегодняшний день зарегистрировано около 2,4 тысячи учеников из 73 стран и 41 преподаватель.
"На платформе размещены разделы для учеников, учителей и образовательных ресурсов. Портал обеспечивает регистрацию желающих для использования образовательных материалов, методическую поддержку преподавателей и информирование заинтересованных лиц", – говорится в сообщении.
Занятия проводятся сертифицированными преподавателями, подготовленными Национальным центром профессионального развития учителей. Дистанционное изучение грузинского языка для представителей диаспоры реализуется с 2017 года.
Презентация прошла при участии министра образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, который поблагодарил всех участников проекта за сотрудничество и подчеркнул значимость платформы для популяризации грузинского языка и культуры среди детей грузинской диаспоры за рубежом.