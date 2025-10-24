https://sputnik-georgia.ru/20251024/v-gruzii-vpervye-proydet-kvalifikatsionnyy-ekzamen-dlya-patentnykh-poverennykh-295494478.html
В Грузии впервые пройдет квалификационный экзамен для патентных поверенных
В Грузии впервые пройдет квалификационный экзамен для патентных поверенных
Sputnik Грузия
В патентном ведомстве Грузии отмечают, что введение новой системы сертификации станет важным шагом для развития профессиональной среды в сфере интеллектуальной... 24.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-24T11:58+0400
2025-10-24T11:58+0400
2025-10-24T11:58+0400
общество
грузия
новости
сакпатент
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494269_0:40:1800:1053_1920x0_80_0_0_7e773e3f253794a6b8e2f8631bd76064.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" объявил о проведении первого квалификационного экзамена для патентных поверенных, который стартует 29 ноября 2025 года. Как сообщили в ведомстве, экзамен станет важным шагом в формировании новой профессиональной группы, играющей ключевую роль в защите интеллектуальной собственности. "Это шанс стать представителем профессии, которая одновременно является перспективной, престижной и высокооплачиваемой", – отметили в центре. В 2024 году парламент Грузии принял закон "О патентных поверенных Грузии", положивший начало современному институту, ориентированному на повышение профессионализма, надежности и на внедрение инноваций в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. "Очевидно, что спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере интеллектуальной собственности с каждым днем растет как на глобальном, так и на местном рынке", – говорится в сообщении. На предстоящем экзамене кандидатам не потребуется подтверждать опыт работы. Сдать квалификационный экзамен по специализации "Товарные знаки" смогут все, кто имеет высшее образование любой специальности. Для экзамена по общей специализации необходимо иметь степень бакалавра в области естественных наук, математики, инженерии, производства или строительства. Прием заявок на участие пройдет с 1 по 14 ноября 2025 года. Экзамен состоится в два этапа: I этап – тестирование (29 ноября 2025 года); II этап – письменный экзамен (13 декабря 2025 года). В патентном ведомстве отмечают, что введение новой системы сертификации станет важным шагом для развития профессиональной среды в сфере интеллектуальной собственности и повысит доверие к институту патентных поверенных как внутри страны, так и за ее пределами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494269_172:0:1628:1092_1920x0_80_0_0_6e35002a36097faf96b9065d033066ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, сакпатент
общество, грузия, новости, сакпатент
В Грузии впервые пройдет квалификационный экзамен для патентных поверенных
В патентном ведомстве Грузии отмечают, что введение новой системы сертификации станет важным шагом для развития профессиональной среды в сфере интеллектуальной собственности
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" объявил о проведении первого квалификационного экзамена для патентных поверенных, который стартует 29 ноября 2025 года.
Как сообщили в ведомстве, экзамен станет важным шагом в формировании новой профессиональной группы, играющей ключевую роль в защите интеллектуальной собственности.
"Это шанс стать представителем профессии, которая одновременно является перспективной, престижной и высокооплачиваемой", – отметили в центре.
В 2024 году парламент Грузии принял закон "О патентных поверенных Грузии", положивший начало современному институту, ориентированному на повышение профессионализма, надежности и на внедрение инноваций в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность.
Только за 2024-2025 годы в "Сакпатент" поступило более 11 тысяч заявок, связанных с регистрацией и защитой объектов интеллектуальной собственности. По данным центра, в процессе рассмотрения заявок зачастую участвуют специалисты без официального статуса патентных поверенных.
"Очевидно, что спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере интеллектуальной собственности с каждым днем растет как на глобальном, так и на местном рынке", – говорится в сообщении.
На предстоящем экзамене кандидатам не потребуется подтверждать опыт работы. Сдать квалификационный экзамен по специализации "Товарные знаки" смогут все, кто имеет высшее образование любой специальности. Для экзамена по общей специализации необходимо иметь степень бакалавра в области естественных наук, математики, инженерии, производства или строительства.
Прием заявок на участие пройдет с 1 по 14 ноября 2025 года. Экзамен состоится в два этапа:
I этап – тестирование (29 ноября 2025 года);
II этап – письменный экзамен (13 декабря 2025 года).
В патентном ведомстве отмечают, что введение новой системы сертификации станет важным шагом для развития профессиональной среды в сфере интеллектуальной собственности и повысит доверие к институту патентных поверенных как внутри страны, так и за ее пределами.