В Грузии впервые пройдет квалификационный экзамен для патентных поверенных

24.10.2025

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент" объявил о проведении первого квалификационного экзамена для патентных поверенных, который стартует 29 ноября 2025 года. Как сообщили в ведомстве, экзамен станет важным шагом в формировании новой профессиональной группы, играющей ключевую роль в защите интеллектуальной собственности. "Это шанс стать представителем профессии, которая одновременно является перспективной, престижной и высокооплачиваемой", – отметили в центре. В 2024 году парламент Грузии принял закон "О патентных поверенных Грузии", положивший начало современному институту, ориентированному на повышение профессионализма, надежности и на внедрение инноваций в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. "Очевидно, что спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере интеллектуальной собственности с каждым днем растет как на глобальном, так и на местном рынке", – говорится в сообщении. На предстоящем экзамене кандидатам не потребуется подтверждать опыт работы. Сдать квалификационный экзамен по специализации "Товарные знаки" смогут все, кто имеет высшее образование любой специальности. Для экзамена по общей специализации необходимо иметь степень бакалавра в области естественных наук, математики, инженерии, производства или строительства. Прием заявок на участие пройдет с 1 по 14 ноября 2025 года. Экзамен состоится в два этапа: I этап – тестирование (29 ноября 2025 года); II этап – письменный экзамен (13 декабря 2025 года). В патентном ведомстве отмечают, что введение новой системы сертификации станет важным шагом для развития профессиональной среды в сфере интеллектуальной собственности и повысит доверие к институту патентных поверенных как внутри страны, так и за ее пределами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

