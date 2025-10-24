https://sputnik-georgia.ru/20251024/v-vashingtone-obsudili-perspektivy-ukrepleniya-partnerstva-mezhdu-gruziey-i-ssha-295516903.html

В Вашингтоне обсудили перспективы укрепления партнерства между Грузией и США

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Перспективы укрепления грузино-американских отношений обсудила посол Грузии в США Тамар Талиашвили на встрече с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом, говорится в сообщении на сайте посольства Грузии в США. Рэнд Пол является председателем комитета по вопросам внутренней безопасности и государственных дел Сената США , а также членом комитетов по иностранным делам, здравоохранению, труду и пенсиям, малому бизнесу и производству. "В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития грузино-американских отношений, а также региональные вопросы, значение мирных инициатив и актуальные темы на международной арене", – отмечается в сообщении посольства. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

