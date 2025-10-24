https://sputnik-georgia.ru/20251024/zalog-v-odin-million-lari--eks-premer-garibashvili-budet-zhdat-prigovora-na-vole-295524724.html

Залог в один миллион лари – экс-премьер Гарибашвили будет ждать приговора на воле

Залог в один миллион лари – экс-премьер Гарибашвили будет ждать приговора на воле

Sputnik Грузия

Бывший премьер должен выплатить указанную сумму в течение 30 дней 24.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-24T15:20+0400

2025-10-24T15:20+0400

2025-10-24T15:35+0400

новости

грузия

политика

ираклий гарибашвили

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058969_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7ac2fb7864deadf32b41923664468825.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере одного миллиона лари в качестве меры пресечения бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщил Первый канал. Прокуратура предъявила экс-премьеру обвинение по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере в пятницу, 24 октября. По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили не имел права участвовать в какой-либо предпринимательской деятельности, а также получать любое вознаграждение, кроме должностного оклада. Гарибашвили на заседании ограничился кратким заявлением о согласии с предъявленными обвинениями. Заявления сделали только адвокаты. Как отметила одна из адвокатов, Лили Гелашвили, экс-премьер явился на первый же опрос, не предпринимал попыток покинуть страну, а учитывая его личность, попытка скрыться также исключена. Предварительное слушание по делу состоится 16 декабря. Детали обвинения По информации прокуратуры, в период пребывания в должности Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Как должностное лицо он был обязан декларировать свои доходы и расходы. С целью легализации вышеуказанных незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные – якобы он ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств – 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот. Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были сделаны инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари. Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту. Как сообщил прокурор, в результате обыска в квартире экс-премьера 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США. Экс-премьеру предъявлено обвинение по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд