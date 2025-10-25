Фермерам в Грузии понадобятся специальные разрешения на сбор винограда в 2026 году

https://sputnik-georgia.ru/20251025/fermeram-v-gruzii-ponadobyatsya-spetsialnye-razresheniya-na-sbor-vinograda-v-2026-godu-295527409.html
25.10.2025
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на сбор винограда" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году, заявил председатель агентства Леван Мехузла. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. Как он пояснил, вызовы ртвели 2025 года, которые были связаны с увеличением потока автомобилей, груженных виноградом, на винные предприятия в период пика сбора урожая, были обусловлены именно климатическими условиями. По его словам, обильный урожай и дождливая погода, как в Кахети, так и в регионе Рача, сократили благоприятный период для сбора урожая, что привело к пиковым дням и увеличению потока автомобилей с виноградом на заводы, особенно в период активной уборки, когда суточная переработка достигала 10-12 тысяч тонн. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на сбор винограда" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году, заявил председатель агентства Леван Мехузла.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача.
"К 2026 году на начальном этапе мы планируем реализовать пилотный проект в регионе Рача, когда будет введено так называемое "разрешение на сбор винограда", то есть виноградарь будет заранее, до сбора урожая, знать, когда и в какой конкретно погреб везти урожай на продажу. Похожая система успешно действует в Испании", – заявил Мехузла.
Как он пояснил, вызовы ртвели 2025 года, которые были связаны с увеличением потока автомобилей, груженных виноградом, на винные предприятия в период пика сбора урожая, были обусловлены именно климатическими условиями.
По его словам, обильный урожай и дождливая погода, как в Кахети, так и в регионе Рача, сократили благоприятный период для сбора урожая, что привело к пиковым дням и увеличению потока автомобилей с виноградом на заводы, особенно в период активной уборки, когда суточная переработка достигала 10-12 тысяч тонн.
"Сдача винограда на предприятия связана с учетом и специфическими технологическими процедурами, требующими определенного времени, кроме того, каждое предприятие имеет свои технические возможности и мощности для суточной переработки", – отметил он.
Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет.
На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.