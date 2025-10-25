https://sputnik-georgia.ru/20251025/fermeram-v-gruzii-ponadobyatsya-spetsialnye-razresheniya-na-sbor-vinograda-v-2026-godu-295527409.html

Фермерам в Грузии понадобятся специальные разрешения на сбор винограда в 2026 году

Фермерам в Грузии понадобятся специальные разрешения на сбор винограда в 2026 году

Обильный урожай и дождливая погода, как в Кахети, так и в регионе Рача, сократили благоприятный период для сбора урожая в этом года 25.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на сбор винограда" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году, заявил председатель агентства Леван Мехузла. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. Как он пояснил, вызовы ртвели 2025 года, которые были связаны с увеличением потока автомобилей, груженных виноградом, на винные предприятия в период пика сбора урожая, были обусловлены ​​именно климатическими условиями. По его словам, обильный урожай и дождливая погода, как в Кахети, так и в регионе Рача, сократили благоприятный период для сбора урожая, что привело к пиковым дням и увеличению потока автомобилей с виноградом на заводы, особенно в период активной уборки, когда суточная переработка достигала 10-12 тысяч тонн. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

