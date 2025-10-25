Государство действует адекватно: депутат "Грузинской мечты" об арестах

https://sputnik-georgia.ru/20251025/gosudarstvo-deystvuet-adekvatno-deputat-gruzinskoy-mechty-ob-arestakh-295535205.html
В стране с ноября прошлого года проводятся акции протеста, основными требованиями которых является освобождение задержанных 25.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-25T17:37+0400
2025-10-25T17:37+0400
2025-10-25T18:02+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24357/79/243577957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_618d153357d264f03393e1088767732f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Государство действует адекватно в отношении нарушителей закона, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За последние несколько дней десятки активистов были задержаны и приговорены к различным срокам административного ареста за перекрытие центрального проспекта Тбилиси – Руставели, малочисленной акцией протеста. Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки, которые исключили возможность применения штрафа за нарушения правил проведения акций протеста, в том числе за перекрытие автомобильного движения. Теперь первое нарушение предусматривает административный арест на срок до 60 дней, а повторное – приведет к уголовной ответственности на срок до двух лет. В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протеста, основными требованиями которых является освобождение задержанных и назначение досрочных парламентских выборах. После января 2025 года число участников ежедневных акций не превышает 50 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Государство действует адекватно в отношении нарушителей закона, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
За последние несколько дней десятки активистов были задержаны и приговорены к различным срокам административного ареста за перекрытие центрального проспекта Тбилиси – Руставели, малочисленной акцией протеста.
"Государство действует совершенно адекватно как с точки зрения ужесточения законодательного пространства, так и с точки зрения непосредственного управления процессами. Любой, кто снова попытается нарушить закон, естественно, получит ответ от государства. К тем лицам, кучке радикалов, которые пытаются перекрыть проспект Руставели, естественно, будут применены все разрешенные законом средства, обеспечивающие функционирование полуторамиллионного города", – сказал Матикашвили.
Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки, которые исключили возможность применения штрафа за нарушения правил проведения акций протеста, в том числе за перекрытие автомобильного движения. Теперь первое нарушение предусматривает административный арест на срок до 60 дней, а повторное – приведет к уголовной ответственности на срок до двух лет.
В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протеста, основными требованиями которых является освобождение задержанных и назначение досрочных парламентских выборах. После января 2025 года число участников ежедневных акций не превышает 50 человек.