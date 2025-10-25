https://sputnik-georgia.ru/20251025/gosudarstvo-deystvuet-adekvatno-deputat-gruzinskoy-mechty-ob-arestakh-295535205.html

Государство действует адекватно: депутат "Грузинской мечты" об арестах

Sputnik Грузия

В стране с ноября прошлого года проводятся акции протеста, основными требованиями которых является освобождение задержанных 25.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Государство действует адекватно в отношении нарушителей закона, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За последние несколько дней десятки активистов были задержаны и приговорены к различным срокам административного ареста за перекрытие центрального проспекта Тбилиси – Руставели, малочисленной акцией протеста. Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки, которые исключили возможность применения штрафа за нарушения правил проведения акций протеста, в том числе за перекрытие автомобильного движения. Теперь первое нарушение предусматривает административный арест на срок до 60 дней, а повторное – приведет к уголовной ответственности на срок до двух лет. В Грузии с 28 ноября 2024 года проводятся акции протеста, основными требованиями которых является освобождение задержанных и назначение досрочных парламентских выборах. После января 2025 года число участников ежедневных акций не превышает 50 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

