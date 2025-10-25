https://sputnik-georgia.ru/20251025/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-25-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295530281.html

Какая погода ожидает жителей Грузии 25 октября – прогноз по городам

Какая погода ожидает жителей Грузии 25 октября – прогноз по городам

Sputnik Грузия

В столице Грузии сегодня днем +23, небольшая облачность 25.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-25T10:52+0400

2025-10-25T10:52+0400

2025-10-25T10:52+0400

прогноз погоды в грузии

погода

грузия

новости

батуми

поти

зугдиди

прогноз погоды

прогноз погоды в батуми

прогноз погоды в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5eb8cf4fd2f1aa19e5452749b37d649.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Дождливая или облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии в субботу, 25 октября, сообщают синоптики. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

поти

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми, прогноз погоды в тбилиси