https://sputnik-georgia.ru/20251025/kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-gruzii-25-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295530281.html
Какая погода ожидает жителей Грузии 25 октября – прогноз по городам
Какая погода ожидает жителей Грузии 25 октября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
В столице Грузии сегодня днем +23, небольшая облачность 25.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-25T10:52+0400
2025-10-25T10:52+0400
2025-10-25T10:52+0400
прогноз погоды в грузии
погода
грузия
новости
батуми
поти
зугдиди
прогноз погоды
прогноз погоды в батуми
прогноз погоды в тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d5eb8cf4fd2f1aa19e5452749b37d649.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Дождливая или облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии в субботу, 25 октября, сообщают синоптики. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
поти
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028538_217:0:2886:2002_1920x0_80_0_0_b297f879cb263e81f3b0909735dddeda.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми, прогноз погоды в тбилиси
прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми, прогноз погоды в тбилиси
Какая погода ожидает жителей Грузии 25 октября – прогноз по городам
В столице Грузии сегодня днем +23, небольшая облачность
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Дождливая или облачная погода ожидается в большинстве регионов Грузии в субботу, 25 октября, сообщают синоптики.
Прогноз погоды по городам:
Бакуриани +13, небольшая облачность
Гори +21, небольшая облачность
Степанцминда +12, облачно
Телави +21, небольшая облачность
Рустави +23, небольшая облачность
Тбилиси +23, небольшая облачность.