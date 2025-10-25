https://sputnik-georgia.ru/20251025/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-oktyabrya-2025-295527669.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 25 октября 2025

По православному церковному календарю 25 октября отмечают день памяти святых Прова, Тараха, Андроника, Домники, Мартина, Космы и других 25.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 25 октября поминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в городе Тарсе Киликийском в IV веке.Тараха, Прова и Андроника схватили во время гонения христиан. Тарах, старый воин, на предложение язычников поклониться идолам сказал, что приносит в сердце жертву только истинному Богу.Мучеников за твердость в исповедании веры сначала подвергли жестоким пыткам, а затем разрубили их тела на части. Произошло это в 304 году.ДомникаПо церковному календарю 25 октября поминают мученицу Домнику, пострадавшую за веру в III веке.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Жила будущая мученица в Киликийской области. По приказу правителя, за исповедание христианства Домнику схватили и подвергли жестоким пыткам. Замученную и истерзанную христианку бросили в темницу, где она и скончалась. Произошло это в 286-м.Епископ ТурскийПо церковному календарю 25 октября поминают святителя Мартина, епископа Турского, названного Милостивым за благотворительность и заботу о бедных.Родился будущий святой в Паннонии (регион в центральной Европе) в начале IV века. Храбрый Мартин до принятия пострига был военачальником при Юлиане Отступнике (361-363).Когда на империю напали варвары, Мартин вышел со своим отрядом из города, чтобы с ними сразиться. На дороге встретив нищего, военачальник отдал ему свою одежду, а ночью ему явился Спаситель, пообещавший победу над врагом.Мартин с победой возвращался домой, а император встретил победителя торжественно и предложил принести благодарственную жертву богам. Но исповедник сказал, что хочет жертву принести Христу, с помощью которого победил, и стать монахом.Юлиан отпустил воина. Через семь лет подвижнической жизни преподобный стал епископом Турским. Святитель, по преданию, обладал даром предсказания.Епископ МаиумскийПо церковному календарю 25 октября поминают преподобного Косму, епископа Маиумского, творца канонов.Родом будущий святой был из Иерусалима. Рано осиротевшего Косму воспитывали родители преподобного Иоанна Дамаскина – песнописца, и, вместе со своим сыном, дали прекрасное образование и приемному.Достигнув совершеннолетия, Косма поступил в один из палестинских монастырей, где прославился монашескими подвигами. Вместе с преподобным Иоанном Косма во время гонения на Святые иконы выступил в защиту православия. Против иконоборцев они написали много сочинений.В 743 году Косма был поставлен епископом Маиумским. Скончался святой в глубокой старости, примерно в 787-м. Святитель оставил много канонов на праздничные дни и трипеснцы на четыре дня Страстной седмицы.ИмениныПо церковному календарю 25 октября именины отмечают Андроник, Александр, Денис, Кузьма, Иван, Лаврентий, Макар, Мартин, Максимилиан, Николай, Тарас, Федот и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

