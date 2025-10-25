https://sputnik-georgia.ru/20251025/shef-redaktor-sputnik-azerbaydzhan-osvobozhden-i-vyletel-v-rf---zakharova-295539237.html
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в РФ – Захарова
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в РФ – Захарова
Об освобождении шеф-редактора азербайджанского хаба Sputnik сообщила официальный представитель российского МИД, ранее был освобожден глава редакции, он также...
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, ранее арестованный в Баку, освобожден из-под стражи и вылетел в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление приводит Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".Ранее, 19 октября, в Россию после освобождения из-под стражи в Баку вернулся глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.О задержании журналистов стало известно 30 июня, всего были задержаны семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, в том числе двое россиян – шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых.Им были выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". Журналисты провели под арестом четыре месяца, в октябре меру пресечения им заменили на домашний арест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
18:00 25.10.2025 (обновлено: 18:08 25.10.2025)
Об освобождении шеф-редактора азербайджанского хаба Sputnik сообщила официальный представитель российского МИД, ранее был освобожден глава редакции, он также вернулся в Россию
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, ранее арестованный в Баку, освобожден из-под стражи и вылетел в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее заявление приводит Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Ранее, 19 октября, в Россию после освобождения из-под стражи в Баку вернулся глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.
О задержании журналистов стало известно 30 июня, всего были задержаны семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, в том числе двое россиян – шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых.
Им были выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". Журналисты провели под арестом четыре месяца, в октябре меру пресечения им заменили на домашний арест.