Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС с начала 2025 года – статистика

25.10.2025, Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Страны Евросоюза за девять месяцев 2025 года приняли решение о депортации на родину 2 685 грузинских граждан, 11 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД. Из выдворенных на родину – 1 560 мужчин, 417 женщин и 708 несовершеннолетних. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 448 человек), затем идут Франция (452), Ирландия (243), Швейцария (102) и Греция (96). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 11 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Страны Евросоюза за девять месяцев 2025 года приняли решение о депортации на родину 2 685 грузинских граждан, 11 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД.
Из выдворенных на родину – 1 560 мужчин, 417 женщин и 708 несовершеннолетних. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 448 человек), затем идут Франция (452), Ирландия (243), Швейцария (102) и Греция (96).
Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 11 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны.
В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.