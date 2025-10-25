https://sputnik-georgia.ru/20251025/tramp-zayavil-chto-verit-v-zhelanie-moskvy-dostich-mira-na-ukraine-295530545.html

Трамп заявил, что верит в желание Москвы достичь мира на Украине

Трамп заявил, что верит в желание Москвы достичь мира на Украине

Sputnik Грузия

Дональд Трамп назвал "очень сильными" санкции, введенные им против Москвы. По его мнению, они будут иметь эффект 25.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-25T12:00+0400

2025-10-25T12:00+0400

2025-10-25T12:00+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

азия

москва

россия

политика

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294560106_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1cef1efed9c283ca463422f2dbe3d07e.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в желание Российской Федерации достичь мира на Украине.Президент США также назвал "очень сильными" санкции, введенные им против Москвы. По его мнению, они будут иметь эффект.В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована завершить конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.Тем временем спецпредставитель президента отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, но, вероятно, позже.Между тем глава Белого дома объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

азия

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, азия, москва, россия, политика, в мире