Трамп заявил, что верит в желание Москвы достичь мира на Украине

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в желание Российской Федерации достичь мира на Украине.
"Посмотрим, я думаю, что он (президент Владимир Путин – прим. ред.) хочет, чтобы это закончилось", – сказал он на борту самолета по пути в Азию, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Президент США также назвал "очень сильными" санкции, введенные им против Москвы. По его мнению, они будут иметь эффект.
В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью американским телеканалам, что Москва заинтересована завершить конфликт как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.
Тем временем спецпредставитель президента отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности. Он выразил уверенность, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, но, вероятно, позже.
Между тем глава Белого дома объявил в четверг об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.