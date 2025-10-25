https://sputnik-georgia.ru/20251025/uzhe-tri-nedeli-spiker-parlamenta-gruzii-prodolzhaet-stydit-bryussel-295531087.html

Уже три недели: спикер парламента Грузии продолжает стыдить Брюссель

Неосуждение насилия равно поддержке насилия, заявляет Папуашвили 25.10.2025

2025-10-25T13:33+0400

2025-10-25T13:33+0400

2025-10-25T13:33+0400

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальных сетях продолжает подсчет срока молчания Евросоюза по поводу штурма здания администрации президента в Тбилиси. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. "Третью неделю Брюссель не осуждает силовой штурм Дворца президента. Неосуждение насилия – это поддержка насилия. Позор", – написал Папуашвили в социальных сетях. Это уже второй подобный пост председателя парламента Грузии в социальных сетях. Первый пост появился на 13-й день после событий 4 октября. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

