В Грузии задержали троих граждан Турции, разыскиваемых Интерполом
В Грузии задержали троих граждан Турции, разыскиваемых Интерполом
25.10.2025
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Полицейские задержали в черноморском городе Грузии Батуми троих граждан Турции, разыскиваемых через Интерпол, говорится в сообщении МВД страны. По данным ведомства, один из задержанных разыскивался на родине за убийство, второй – за грабеж и незаконное лишение свободы, а третий – за продажу наркотиков. В МВД Грузии утверждают, что все трое граждан Турции пересекли грузинскую границу до объявления в розыск. В отношении задержанных проводятся процедуры по экстрадиции на родину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
