https://sputnik-georgia.ru/20251025/v-tbilisi-zaderzhali-trekh-grazhdan-kitaya-za-popytku-nezakonnogo-priobreteniya-2-kg-urana-295531574.html
В Тбилиси задержали троих граждан Китая за попытку незаконного приобретения 2 кг урана
В Тбилиси задержали троих граждан Китая за попытку незаконного приобретения 2 кг урана
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы 25.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-25T12:26+0400
2025-10-25T12:26+0400
2025-10-25T12:58+0400
происшествия
новости
грузия
китай
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг радиоактивного вещества – урана, в Китай через территорию РФ. Стоимость сделки оценивалась в 400 тысяч долларов США. В рамках расследования обыски прошли в съемных жилищах задержанных в Тбилиси и Батуми.По данным следствия, один из обвиняемых, находившихся в стране нелегально, привез специалистов, заинтересованных в покупке урана, и активно искал продавца. Координировали действия другие участники группы из Китая. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, китай
происшествия, новости, грузия, китай
В Тбилиси задержали троих граждан Китая за попытку незаконного приобретения 2 кг урана
12:26 25.10.2025 (обновлено: 12:58 25.10.2025)
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг радиоактивного вещества – урана, в Китай через территорию РФ.
Стоимость сделки оценивалась в 400 тысяч долларов США. В рамках расследования обыски прошли в съемных жилищах задержанных в Тбилиси и Батуми.
По данным следствия, один из обвиняемых, находившихся в стране нелегально, привез специалистов, заинтересованных в покупке урана, и активно искал продавца. Координировали действия другие участники группы из Китая.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.