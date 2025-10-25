https://sputnik-georgia.ru/20251025/v-tbilisi-zaderzhali-trekh-grazhdan-kitaya-za-popytku-nezakonnogo-priobreteniya-2-kg-urana-295531574.html

В Тбилиси задержали троих граждан Китая за попытку незаконного приобретения 2 кг урана

В Тбилиси задержали троих граждан Китая за попытку незаконного приобретения 2 кг урана

25.10.2025

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг радиоактивного вещества – урана, в Китай через территорию РФ. Стоимость сделки оценивалась в 400 тысяч долларов США. В рамках расследования обыски прошли в съемных жилищах задержанных в Тбилиси и Батуми.По данным следствия, один из обвиняемых, находившихся в стране нелегально, привез специалистов, заинтересованных в покупке урана, и активно искал продавца. Координировали действия другие участники группы из Китая. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

