Визит главы СГБ Азербайджана в Грузию: главные темы обсуждения
Визит главы СГБ Азербайджана в Грузию: главные темы обсуждения
Сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и... 25.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Углубление тесных связей в сфере безопасности стали главной темой встречи главы Службы государственной безопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе с его азербайджанским коллегой Али Нагиевым в Тбилиси, сообщает пресс-служба СГБ Грузии. По данным ведомства, стороны также обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Была подчеркнута активизация сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом. На встрече также было отмечено, что сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Кроме того, стороны затронули текущие процессы и вызовы в регионе. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.
грузия, политика, новости, азербайджан, тбилиси, мамука мдинарадзе, сгб

Визит главы СГБ Азербайджана в Грузию: главные темы обсуждения

16:25 25.10.2025 (обновлено: 16:33 25.10.2025)
Подписаться
Сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, отмеили стороны
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Углубление тесных связей в сфере безопасности стали главной темой встречи главы Службы государственной безопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе с его азербайджанским коллегой Али Нагиевым в Тбилиси, сообщает пресс-служба СГБ Грузии.
По данным ведомства, стороны также обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Была подчеркнута активизация сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом.
На встрече также было отмечено, что сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.
Кроме того, стороны затронули текущие процессы и вызовы в регионе.

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
