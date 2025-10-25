https://sputnik-georgia.ru/20251025/vizit-glavy-sgb-azerbaydzhana-v-gruziyu-glavnye-temy-obsuzhdeniya-295534758.html

Визит главы СГБ Азербайджана в Грузию: главные темы обсуждения

Визит главы СГБ Азербайджана в Грузию: главные темы обсуждения

25.10.2025

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Углубление тесных связей в сфере безопасности стали главной темой встречи главы Службы государственной безопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе с его азербайджанским коллегой Али Нагиевым в Тбилиси, сообщает пресс-служба СГБ Грузии. По данным ведомства, стороны также обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Была подчеркнута активизация сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом. На встрече также было отмечено, что сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Кроме того, стороны затронули текущие процессы и вызовы в регионе. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

