Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе

26.10.2025, Sputnik Грузия

Хотя учения и проверки готовности российской ядерной триады проводятся фактически ежегодно и как раз осенью, нынешние учения прошли в аккурат после отмены (переноса) встречи президентов России и США и объявления Вашингтоном санкций против крупных российских энергетических компаний, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.С учетом очевидного повышения уровня стратегической напряженности, в том числе связанного с потенциальной поставкой Украине американских крылатых ракет "Томагавк" и циркулирующими слухами о разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, "ядерная тренировка" была воспринята многими слегка превратно: у нас прозвучало мнение "отлично, давно пора бахнуть первыми", а у них — "не посмеют, опять Кремль клеит тигра из бумаги".Чтобы поставить точку в том, кто, куда и почему может или должен бахнуть и у кого тигры бумажнее, надо сделать простую вещь: обратиться к первоисточникам.В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", то есть была обновлена российская ядерная доктрина, которая действует по сей день.Несмотря на то что внешне она осталась похожей, по факту изменилось очень многое.Например, хотя остались формулировки, что "государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер", а применение ядерного оружия "является крайней и вынужденной мерой", из фразы "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания" почему-то исчезло слово "исключительно". Если исходить из того, что "сдерживание" означает только реакцию на чьи-то действия или предотвращение чьих-то действий, то выход за рамки "исключительно сдерживания" может означать в теории возможность проактивных, предупреждающих и превентивных действий, хотя об этом не сказано прямо.Другое важное изменение стратегического вокабуляра: в предыдущей версии доктрины Россия "оставляла за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Сейчас болевой порог сильно понизился: ядерное оружие может быть использовано при "агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия <…> с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности".Следующий момент: в новой доктрине выросло количество сценариев применения ЯО. Теперь мы можем и даже должны "бахнуть" при "поступлении достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы РФ".На этом месте вспомним недавние слова российского президента об "ошеломительном ответе". По какой-то причине большинство СМИ процитировали Путина так: "Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по российской территории будет серьезным, если не сказать ошеломляющим". Так вот: Путин этого не говорил. Дословно он сказал: "Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим". Слово "таким" означает "любым подобным", то есть неважно, что будет лететь в нашу сторону, как будет называться и кто это производил.Но очень интересно другое — то, на что многие не обратили внимания.Анонсируя обновление ядерной доктрины страны, в сентябре 2024 года Путин сказал, что в ней "дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания". Иначе говоря, военные угрозы, хоть и не являются сценариями, автоматически влекущими применение ЯО, также могут стать самостоятельными триггерами.В новой доктрине к угрозам добавились следующие пункты, которые в 2024 году были будто списаны с того, что происходит сейчас:Кроме того, к сценариям и угрозам прибавилось "осуществление ядерного сдерживания", которое в новой доктрине применимо "также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и (или) морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против Российской Федерации". Пламенный привет Украине — и многим другим.Получается, что с учетом новых вводных сложность и ответственность принятия решений в этой чувствительной сфере для российского руководства выросла на порядок. И сейчас чрезвычайно важно убедиться в том, что при этой сложности и напряженности вертикаль принятия и исполнения жизненных для страны решений работает как часы.Для этого и была проведена тренировка ядерной триады России, вернее — и это важно — "тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами". Как уточнил в докладе Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, "на тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию, применению ядерного оружия". Согласно нашей ядерной доктрине, "решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", и тренировка показала безупречный уровень исполнения приказов Верховного главнокомандующего.В свое время глава МИД России Сергей Лавров говорил, что "власти РФ надеются, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России".Это сделать желательно, но необязательно — достаточно просто внимательно слушать то, что говорит Путин, в том числе в комнате с красной кнопкой. И все будет хорошо.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

