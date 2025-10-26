https://sputnik-georgia.ru/20251026/bolee-polusotni-uchastnikov-aktsiy-protesta-zaderzhali-v-tbilisi-za-poslednie-neskolko-dney-295545917.html

Более полусотни участников акций протеста задержали в Тбилиси за последние несколько дней

Более полусотни участников акций протеста задержали в Тбилиси за последние несколько дней

МВД в очередной раз призывало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий 26.10.2025

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за последние три дня задержали 60 участников акции протеста в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, говорится в заявлении ведомства. По данным МВД, несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции неоднократно призывали участников акции не совершать противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу, они не подчинились. МВД в очередной раз призывает участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законодательством. Согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток применяется в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания имеет при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

