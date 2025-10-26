https://sputnik-georgia.ru/20251026/bolee-polusotni-uchastnikov-aktsiy-protesta-zaderzhali-v-tbilisi-za-poslednie-neskolko-dney-295545917.html
Более полусотни участников акций протеста задержали в Тбилиси за последние несколько дней
Более полусотни участников акций протеста задержали в Тбилиси за последние несколько дней
Sputnik Грузия
МВД в очередной раз призывало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий 26.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-26T16:55+0400
2025-10-26T16:55+0400
2025-10-26T18:58+0400
новости
грузия
происшествия
акции протеста
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295230396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3176a3f4aa091095c49b585c12aa0a7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за последние три дня задержали 60 участников акции протеста в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, говорится в заявлении ведомства. По данным МВД, несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции неоднократно призывали участников акции не совершать противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу, они не подчинились. МВД в очередной раз призывает участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законодательством. Согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток применяется в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания имеет при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295230396_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c0bb40e782eed85541385e3a91174f63.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, акции протеста, мвд грузии
новости, грузия, происшествия, акции протеста, мвд грузии
Более полусотни участников акций протеста задержали в Тбилиси за последние несколько дней
16:55 26.10.2025 (обновлено: 18:58 26.10.2025)
МВД в очередной раз призывало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии за последние три дня задержали 60 участников акции протеста в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение правил проведения собраний и демонстраций, говорится в заявлении ведомства.
По данным МВД, несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции неоднократно призывали участников акции не совершать противоправных действий, поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу, они не подчинились.
"Демонстранты не подчинились призыву сотрудников правоохранительных органов, вновь перекрыли проезжую часть и создали препятствия для движения транспорта", – говорится в заявлении.
МВД в очередной раз призывает участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, в противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные законодательством.
Парламент Грузии в октябре принял поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс, согласно которым ужесточены правила проведения митингов.
Согласно поправкам, административный арест на 15 суток отныне применяется в отношении тех участников акции протеста, которые закрывают лица маской, имеют при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывают дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводят временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток.
Арест сроком на 60 суток применяется в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания имеет при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.